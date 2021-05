Amazon Prime Day 2021 sta arrivando: la guida e le offerte

La pandemia stavolta non ha fermato l’evento più atteso dell’anno dai clienti Prime di Amazon. Il Prime Day 2021 sta arrivando a giugno, ma in attesa delle date ufficiali ci si può già preparare all’evento di 48 ore di sconti e offerte da non perdere.

Come ogni anno, Amazon organizza per gli iscritti al servizio Prime un due giorni di sconti speciali su tutte le categorie di prodotti in vendita nell’e-commerce. Da smartphone e tablet ai laptop, gli accessori per PC, le smart TV per l’intrattenimento e ancora i migliori router e modem. Tanti, tantissimi prodotti tra cui scegliere quello migliore al prezzo più basso. Navigare tra le offerte non è facile e per questo Libero Tecnologia vi offre questa guida definitiva: qui potrete trovare le date ufficiali del Prime Day 2021, scoprire cos’è e come funziona, ma soprattutto trovare una selezione delle migliori offerte per non lasciarsi scappare nemmeno un’occasione di fare un ottimo affare. Ecco cosa c’è da sapere sul Prime Day 2021 e come arrivare preparati.

Quando è il Prime Day e quanto dura: le date

Il tanto atteso Prime Day 2021 è quindi in arrivo il prossimo mese di giugno. Questa volta la pandemia da Covid-19 non fermerà i due giorni di sconti e offerte speciali che Amazon riserva ogni anno ai suoi clienti abbonati al servizio Prime. Al momento sono diverse le indiscrezioni sulle date dell’evento 2021, ma l’azienda non ha ancora annunciato quelle ufficiali. Quel che è certo, è che non bisognerà attendere molto per conoscere i due giorni di giugno in cui approfittare degli sconti del Prime Day. Intanto, sarà bene iniziare a prepararsi per poter approfittare delle offerte in arrivo.

Cos’è il Prime Day e come funziona

Per poter trovare le migliori occasioni, bisogna prima di tutto sapere cos’è il Prime Day e come funziona. Ogni anno Amazon organizza per i suoi clienti Prime un evento di 48 ore in cui migliaia di prodotti di tantissime categorie merceologiche diverse vengono venduti a prezzi scontati. Si tratta di promozioni con una durata limitata: si va dalle Offerte lampo, che durano al massimo alcune ore, fino alla vendita di un certo numero di prodotti scontati, per cui l’offerta terminerà una volta esaurite le scorte disponibili.

Per questo motivo, gli utenti abbonati a Prime che vogliono approfittare degli sconti eccezionali dovranno tenere d’occhio il sito per non perdere nemmeno un affare e ricevere direttamente a casa il prodotto acquistato.

Come iscriversi ad Amazon Prime

Il primo passo per poter accedere alle 48 ore di sconti del Prime Day 2021 è, ovviamente, essere iscritti al servizio Amazon Prime. Diventare un cliente Prime offre tantissimi vantaggi, che vanno ben oltre le due giornate annuali di mega sconti. Abbondandosi al servizio ogni utente potrà usufruire di consegne veloci, illimitate e gratuite per i propri acquisti e di offerte dedicate, ma soprattutto di contenuti speciali per il proprio divertimento e intrattenimento.

Essere un abbonato Prime significa poter guardare serie TV e film su Prime Video, ascoltare i propri brani preferiti su Amazon Music, leggere libri su Prime Reading e ancora per i gamer seguire le dirette e approfittare dei giochi di Twitch Prime. Iscriversi a Prime è semplice, basta fare clic su questo link, creare il proprio account Amazon se non se ne ha già uno e poi sottoscrivere l’abbonamento al costo di 3.99 euro al mese oppure di 36 euro l’anno, con i primi 30 giorni gratis.

Cosa sono e come funzionano le offerte lead up 10×10

Le offerte speciali di Amazon, però, non arrivano solo con il Prime Day. Ogni giorno gli utenti possono usufruire di sconti interessanti su tantissimi prodotti: dalle Offerte del giorno alle Offerte lampo, che propongono prodotti a prezzi ridotti per un determinato lasso di tempo, da un giorno a poche ore.

Non mancheranno poi le Offerte lead up 10×10, un tipo speciale di sconti lanciati nei giorni precedenti il vero e proprio Prime Day 2021. Facendo un acquisto di almeno 10 euro da un gruppo selezionato di produttori di piccole e medie imprese, che hanno il proprio negozio sul marketplace di Amazon, gli utenti riceveranno un buono da 10 euro da usare per i propri acquisti del Prime Day su qualsiasi tipo di prodotto.

Come seguire le offerte Amazon Prime Day

Per non lasciarsi scappare nemmeno una delle più interessanti offerte del Prime day 2021, ogni cliente ha la sua strategia. C’è chi preferisce puntare un prodotto da acquistare e tenerlo sott’occhio fino all’arrivo del prezzo migliore e chi invece si lascia tentare dalle Offerte in vetrina dell’evento Amazon, scoprendo i prodotti in sconto di giorno in giorno.

Altrimenti, puoi seguire le migliori offerte del giorno selezionate da Libero Tecnologia: smart TV, smartphone, smartwatch, PC, tablet, auricolari Bluetooth e hard disk. Vi proporremo i migliori prodotti hi-tech con gli sconti più interessanti da non lasciarsi scappare per accompagnavi nell’avventura del Prime Day 2021.

Per chi invece è interessato ad abbigliamento, moda, prodotti per la casa e make-up, il sito DiLei proporrà le migliori selezioni da acquistare. Non mancano consigli nemmeno per gli appassionati di motori: che si tratti di accessori per la propria auto, oppure di prodotti per la moto, li troverete nella selezione del sito Virgilio Motori.

Per non perdere nemmeno una delle offerte del Prime Day 2021, segui i nostri consigli salvando questo articolo tra i preferiti del tuo browser, oppure andando su Google News a questa pagina e cliccando “Segui".

Le migliori offerte

Anche se il Prime Day è l’evento di 48 ore dove si concentrano i maggiori sconti, le offerte sull’e-commerce di Amazon non mancano mai. Essere un cliente Prime, infatti, permette di accedere a prezzi scontati per gli altri servizi di contenuti a pagamento di Amazon: da Audible ad Amazon Music Unlimited.

Le offerte poi riguardano praticamente tutte le categorie presenti sul sito di Amazon. Si possono trovare occasioni sia su smartphone, dalla fascia media ai top di gamma, che su tablet, laptop e accessori vari. Dalle cuffie Bluetooth per chi fa sport fino agli smartwatch e fitness tracker più performanti. Non mancano offerte riservate agli speaker Bluetooth, da portare in spiaggia o in albergo per poter ascoltare la propria musica preferita ovunque, anche in vacanza. E ancora caricabatterie, sia wireless che con cavo. Per non parlare di smart Tv, decoder digitale terrestre e sound bar.

Libero Tecnologia pubblicherà in questa sezione tutte le migliori offerte del Prime Day 2021, così da poter trovare subito ciò di cui si ha bisogno al minor prezzo possibile e non lasciarsi scappare nemmeno un affare.