Amazon Prime Day 2021 anticipato: quando si farà

Anche quest’anno si farà l’Amazon Prime Day, cioè la due giorni di forti sconti su milioni di prodotti in vendita su Amazon, e anche quest’anno la data è stata spostata (a causa del Covid-19, ma non solo). A differenza dell’anno scorso, quando il Prime Day fu posticipato, quest’anno verrà anticipato.

Non c’è ancora la data precisa ma c’è il mese: giugno. Storicamente l’Amazon Prime Day si tiene a luglio, mentre l’anno scorso fu spostato a ottobre. Sui vari siti nazionali di Amazon non compare ancora la data, quindi neanche la conferma che il Prime Day 2021 è stato anticipato, ma secondo Cnet la notizia è praticamente ufficiale e viene dai “piani alti" dell’azienda. Di un Prime Day a giugno, d’altronde, si parla da diverse settimane e le prime indiscrezioni in merito hanno cominciato a girare ai primi di aprile. Ora c’è quasi la conferma.

Amazon Prime Day 2021 a giugno: la conferma

Secondo il giornale online Cnet il Chief Financial Officer di Amazon, Brian Olsavsky, durante l’ultima conferenza trimestrale sugli utili ha anticipato agli investitori la nuova data, o almeno il periodo: “Lo faremo in una data in cui pensiamo che attirerà più attenzione per i nostri clienti e anche per i nostri fornitori“.

Olsavsky ha detto anche che Amazon è preoccupata per possibili rallentamenti dei trasporti a luglio, anche per i viaggi che saranno causati dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 (che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto). Il fattore Olimpiadi si andrà ad aggiungere alla già complessa situazione globale della logistica, causata dal Covid, e tutto ciò potrebbe ostacolare la buona riuscita del Prime Day. Quindi è meglio anticipare l’iniziativa.

Come funziona il Prime Day

Amazon, si sa, è un genio della logistica e buona parte del suo successo deriva proprio dalla sua efficienza nello spedire miliardi di pacchi ogni anno. Ma il Prime Day è uno sforzo persino per Amazon e per questo la data va scelta con molta attenzione: il primo Prime Day è stato nel 2015 e da allora il volume d’affari (e quindi la merce da spedire) è cresciuto ogni anno.

L’Amazon Prime Day è un evento promozionale dedicato agli abbonati Amazon Prime (se non sapete come si fa ad abbonarsi, ve lo abbiamo spiegato qui). Durante tutta la durata dell’iniziativa (di solito 48 ore), vengono messi in forte sconto tantissimi prodotti a marchio Amazon e anche dei venditori terzi.

Per i prodotti acquistati durante il Prime Day, poi, ci sono condizioni di reso e garanzia particolarmente favorevoli. Il meccanismo alla base dell’Amazon Prime Day è quello dell’offerta limitata a tempo: vengono messi in vendita un tot di prodotti con un forte sconto, fino ad esaurimento e per un massimo di tot ore.