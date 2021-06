Amazon Prime Day 2021: ecco la data

Amazon ha annunciato le dati ufficiali del Prime Day per quest’anno: il 21 e 22 giugno 2021. Niente più indugi, né tantomeno rinvii come quello provocato nel 2020 dalla pandemia. L’evento di 48 ore di sconti e offerte speciali su praticamente tutto il catalogo dei prodotti dell’e-commerce arriveranno a breve.

Il 10 maggio la pagina che annunciava il Prime Day 2021 era già online, facendo capire che l’iniziativa promozionale del colosso dell’e-commerce era già in arrivo. Dopo giorni di rumors, Amazon ha confermato le date dell’evento e ora tutti i clienti Prime possono iniziare a prepararsi a 48 ore di shopping sfrenato. Per quest’anno non mancheranno le offerte a tempo e le offerte lampo, né tantomeno le nuove offerte Lead Up 10×10 di cui approfittare nei giorni precedenti il Prime Day per accaparrarsi buoni da 10 euro. Libero Tecnologia offre una guida completa per prepararsi al Prime Day e tenere sott’occhio le offerte migliori.

Preparati per gli sconti del Prime Day 2021: iscriviti ad Amazon Prime

Prime Day 2021: cos’è, come funziona e le date ufficiali

Il Prime Day di Amazon è un evento di due giorni in cui gli iscritti al servizio in abbonamento Prime possono approfittare di sconti e offerte su tutto il catalogo dei prodotti dell’e-commerce. Quello che gli utenti devono ricordare è che le promozioni hanno una durata limitata. Le Offerte a tempo e le Offerte lampo durano appena poche ore, ma possono terminare anche prima se le scorte di prodotti a prezzo scontato vengono esaurite rapidamente.

Proprio per questo motivo, sarà bene che il 21 e 22 giugno gli iscritti a Prime si facciano trovare pronti e ben preparati. Potranno scegliere tra i prodotti suggeriti come le offerte del giorno, controllare la propria Lista dei desideri per vedere se i prodotti inseriti sono stati scontati o ancora seguire l’evento con Libero tecnologia e la sua selezione di prodotti tech al miglior prezzo.

Per chi vuole prepararsi davvero bene al Prime Day, ci sono anche le offerte Lead Up 10×10 da non lasciarsi scappare. Facendo acquisti per almeno 10 euro presso una selezione di venditori del marketplace di Amazon fino al 20 giugno, si otterrà un buono da 10 euro da spendere per il Prime Day su qualsiasi tipo di prodotto.

Prime Day 2021: i vantaggi dell’evento a giugno

Nel 2020 l’arrivo del Prime Day posticipato causa pandemia da Covid-19 ha fatto quasi coincidere i due giorni di sconto con il Black Friday e il Cyber Monday. Nel 2021, invece, Amazon ha deciso di lanciare il Prime Day in anticipo e non come al solito alla metà di luglio.

Amazon ha scelto il mese di giugno per un motivo ben preciso: le Olimpiadi di Tokyo, che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto. Questo evento metterà sotto pressione il trasporto aereo e potrebbe comportare conseguenze per il boom di spedizioni previste in occasione del Prime Day.

Anticipare a giugno il Prime Day 2021 ha però anche i suoi vantaggi: con la chiusura delle scuole e con l’inizio della bella stagione, i clienti Prime potranno farsi trovare pronti per le agognate vacanze dopo un anno di restrizioni e lockdown.

Iscriviti a Prime e goditi tutti i vantaggi dell’essere cliente Amazon fino al Prime Day

Le offerte esclusive del Prime Day

Durante il Prime Day ci saranno 2 milioni di offerte esclusive. Ecco cosa pupi trovare già a partire da lunedì 7 giugno.

Amazon Music: I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible: i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di prova gratuita di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi. L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di prova gratuita di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi. L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Amazon Fashion : i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti.

: i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti. Casa : Si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti selezionati, decorazioni per la casa e incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche sugli interruttori Smart selezionati, articoli per cucina e bagno.

: Si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti selezionati, decorazioni per la casa e incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche sugli interruttori Smart selezionati, articoli per cucina e bagno. Utensili, accessori Automotive e giardinaggio : è possibile risparmiare il 20% su prodotti automotive e il 20% su tool come compressori e kit di riparazione degli pneumatici. Offerte anche su apparecchiature elettriche, kit di attrezzi e prodotti per la casa.

: è possibile risparmiare il 20% su prodotti automotive e il 20% su tool come compressori e kit di riparazione degli pneumatici. Offerte anche su apparecchiature elettriche, kit di attrezzi e prodotti per la casa. Libri : i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando ‘eBook Kindle in offerta’ per maggiori informazioni.

: i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando ‘eBook Kindle in offerta’ per maggiori informazioni. Kindle Unlimited : 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni.

: 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni. Cucina: Tantissime offerte sui frullatori selezionati e altri piccoli elettrodomestici, il 10% di sconto su friggitrici ad aria selezionate.

Tantissime offerte sui frullatori selezionati e altri piccoli elettrodomestici, il 10% di sconto su friggitrici ad aria selezionate. Giocattoli : risparmiare è facile con le offerte sui giocattoli, giochi per l’apprendimento e tecnologici, set di costruzioni, giocattoli artistici e artigianali, gonfiabili e giochi da cavalcare.

: risparmiare è facile con le offerte sui giocattoli, giochi per l’apprendimento e tecnologici, set di costruzioni, giocattoli artistici e artigianali, gonfiabili e giochi da cavalcare. Marchi Amazon : risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly.

: risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly. Amazon Basics : risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic.

: risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic. Amazon Launchpad: fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad