Amazon Prime Day 2021 in arrivo: la pagina è già online

Le indiscrezioni che vi abbiamo riportato a fine aprile in merito ad un possibile Amazon Prime Day entro giugno sembrerebbero trasformarsi in realtà: siamo ancora al 10 maggio, ma sul sito ufficiale di Amazon, anche quello italiano, è già comparsa la pagina relativa all’iniziativa. Il Prime Day 2021, quindi, si avvicina a grandi passi ed è bene farsi trovare pronti.

Il colosso dell’e-commerce non dice ancora quando sarà celebrata la due giorni di forti sconti e offerte lampo, da tutti attesa per fare ottimi affari su Amazon, ma è chiaro che non mancherà molto e, anzi, il Prime Day 2021 potrebbe persino arrivare prima di quanto avevamo ipotizzato un paio di settimane fa. Chi ha uno smart speaker compatibile con Alexa, tra l’altro, può anche pronunciare la frase “Alexa, tienimi aggiornato su Prime Day" per ricevere informazioni più dettagliate man mano che saranno comunicate ufficialmente da Amazon. Per tutti gli altri, invece, ecco quali potrebbero essere le date e perché Amazon ha anticipato il Prime Day 2021.

Amazon Prime Day anticipato: ecco perché

Basta leggere le parole pronunciate da Brian Olsavsky, Chief Financial Officer di Amazon, durante l’ultima conferenza sugli utili con gli investitori per capire il vero motivo per il quale l’Amazon Prime Day 2021 è stato anticipato: le Olimpiadi di Tokyo.

Secondo Olsavsky, infatt, le Olimpiadi metteranno sotto pressione il trasporto aereo, in parte già penalizzato dalle misure anti-Covid, e potrebbero impattare negativamente anche sul Prime Day che, notoriamente, causa un boom di spedizioni nel giro di pochissimi giorni. Spedizioni che, in alcuni casi, avvengono anche via aereo.

Le Olimpiadi di Tokyo si terranno dal 23 luglio all’8 agosto, quindi è giusto per Amazon anticipare il Prime Day che, di solito, si tiene proprio a luglio.

Amazon Prime Day a giugno: i vantaggi

Poiché il Prime Day non riguarda solo i prodotti tech, come invece ancora capita per il “cyber monday" di novembre, un anticipo dell’iniziativa non fa solo comodo ad Amazon, ma anche a tutti i potenziali clienti.

Giugno, infatti, coincide con l’inizio dell’estate in gran parte d’Italia e persino le scuole chiudono storicamente in questo mese. Quest’anno, quindi, è probabilmente meglio aspettare il Prime Day per acquistare tutto ciò che ci potrà servire per la bella stagione: dai power bank da spiaggia al caro vecchio ombrellone.

Amazon Prime Day: come funziona

Nel 2021, al netto di ulteriori sorprese che potrebbero essere rese note da Amazon nei prossimi giorni, cambia la data ma non cambia la sostanza: il Prime Day resta un periodo di 48 ore durante le quali chi vende su Amazon pratica forti sconti sui prodotti in vetrina.

Saranno quindi disponibili le consuete offerte lampo, che durano poche ore, e le offerte del giorno, che di ore ne durano 24. Il tutto, però, è riservato agli iscritti al programma Amazon Prime ma chi non lo è ancora può rimediare facilmente iscrivendosi subito e approfittando dei primi 30 giorni gratis.

