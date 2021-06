Amazon Prime Day 2021: le Offerte Lead Up da non perdere

Il Prime Day 2021 di Amazon arriverà il prossimo 21 e 22 giugno e sono diverse le iniziative lanciate per non farsi trovare impreparati. Tra queste ci sono le Offerte Lead Up 10×10: acquistando prima del Prime Day in store selezionati del marketplace si otterrà un buono di 10 euro da spendere durante l’evento.

I clienti iscritti al servizio Prime vedono così ampliarsi i vantaggi dell’abbonamento esclusivo di Amazon. In attesa dell’evento di 48 ore di sconti eccezionali su tantissimi prodotti di tutte le categorie presenti nel catalogo, dal 7 al 20 giugno acquistando presso dei venditori di piccole e medie imprese selezionate prodotti per almeno 10 euro riceveranno un buono di uguale valore da usare per il Prime Day 2021. Gli sconti sono riservati ai soli clienti Prime, che possono contare su spedizioni veloci e illimitate, offerte dedicate tutto l’anno e accesso alle piattaforme di contenuti streaming: da Prime Video e Prime Reading fino a Amazon Music e Prime Twitch.

Prime Day 2021: cosa sono le Offerte Lead Up 10×10

Dopo il successo riscontrato per il Prime Day 2020 di ottobre scorso, Amazon rilancia le Offerte lead up 10×10. L’iniziativa permette di aiutare le piccole e medie imprese che hanno uno store nel marketplace del colosso dell’e-commerce, promuovendo gli acquisti presso venditori selezionati.

I clienti Prime che dal 7 al 20 giugno acquisteranno prodotti per almeno 10 euro presso i venditori selezionati otterranno un buono sconto di 10 euro da spendere durante le 48 ore dell’attesissimo evento di offerte di Amazon. Gli utenti potranno scegliere tra tantissime categorie di prodotti dai più disparati venditori, anche di tecnologia: accessori per smartphone, tablet e PC e dispositivi smart.

Prime Day 2021: cos’è, le date e tutte le offerte

Le offerte del Prime Day 2021 sono dedicate a tutti gli iscritti al servizio in abbonamento Prime di Amazon, che è sottoscrivibile a 3,99 euro al mese oppure 39 euro l’anno. L’iscrizione prevede una prova gratuita di 30 giorni al termine del quale l’abbonamento potrà essere disattivato, oppure proseguirà con rinnovo automatico.

Essere iscritti a Prime permette di ottenere consegne veloci e illimitate e tanti altri vantaggi, tra cui le offerte esclusive del Prime Day. Ogni anno Amazon organizza un evento di 48 ore di sconti speciali su tutto il catalogo. Oltre all’evento, gli iscritti a Prime potranno accedere durante tutto l’anno a tantissimi altri sconti: dalle Offerte a tempo fino alle Offerte Lampo e quelle Lead Up 10×10. Ecco tutte le date delle iniziative Amazon del mese di giugno 2021:

dal 2 al 22 giugno: offerte sui servizi Amazon Prime Video, Music Unlimited, Kindle Unlimited

dal 7 al 20 giugno: offerte lead up 10×10

21 e 22 giugno: Amazon Prime Day 2021

Prime Day 2021: come seguire le migliori Offerte Lead Up 10×10

Per chi non vuole attendere il Prime Day 2021 per fare affari e vuole contribuire all’iniziativa Amazon per acquistare presso le piccole e medie imprese, non resta che approfittare delle Offerte Lead Up 10×10 in arrivo. Per non perdere le migliori offerte, Libero Tecnologia selezionerà i prodotti più interessanti tra le varie categorie di prodotti in sconto.

