Amazon Prime Day 2021: le prime offerte su musica, serie tv e e-book

Le date del Prime Day 2021 sono finalmente state annunciate. I prossimi 21 e 22 giugno i clienti abbonati al servizio Prime potranno accedere a sconti eccezionali su praticamente tutte le categorie di prodotto offerte da Amazon.

Essere un iscritto a Prime, però, non comporta solo consegne veloci e illimitate, né offerte speciali sui prodotti. Un abbonato al servizio Prime a soli 36 euro l’anno, oppure 3,99 euro al mese, terminata la prova gratuita di 30 giorni potrà accedere ai contenuti in streaming di tante piattaforme. Dai film e le serie TV su Prime Video, fino alla musica di Amazon Music, i libri su Prime Reading e i contenuti per gamer su Twitch Prime. Oltre a questi servizi aggiuntivi gratuiti, Amazon offre anche delle versioni a pagamento con un’offerta ancora più ampia: Amazon Music Unlimited, Prime Video Channels e Kindle Unlimited. La buona notizia in attesa del Prime Day 2021 Amazon ha riservato ai clienti Prime degli sconti sugli abbonamenti di questi servizi: ecco tutte le offerte di cui approfittare fino al 22 giugno.

Iscriviti a Prime, approfitta dei 30 giorni gratis e usa tutti i servizi inclusi nell’abbonamento

Amazon Music Unlimited: cos’è e quanto costa

Oltre alla versione di Amazon Music inclusa con Prime, Amazon offre ai suoi utenti un servizio in abbonamento: Amazon Music Unlimited. Si tratta di un servizio di streaming musicale premium con oltre 70 milioni di brani da ascoltare sia online che offline, senza limiti e senza pubblicità. Il costo del servizio è di 9,99 euro al mese oppure di 99 euro l’anno se si è cliente Prime.

Fino al 22 giugno Amazon offre uno sconto speciale a chi sottoscrive Amazon Music Unlimited. Ogni nuovo cliente Prime che si iscrive al servizio potrà accedere alla propria musica preferita da qualsiasi dispositivo con i primi 4 mesi gratuiti, poi l’abbonamento si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 euro al mese.

Prime Video Channels: cos’è e quanto costa

Per chi vuole un catalogo più ampio del semplice Prime Video, Amazon ha lanciato nel 2020 il servizio Prime Video Channels. Si tratta di canali on-demand che ampliano l’offerta di film, serie televisive e documentari a un prezzo aggiuntivo rispetto a quello dell’abbonamento a Prime.

Ogni canale ha un suo prezzo specifico: si va da Infinity Selection, si avrà diritto a un periodo di prova gratis di 7 giorni per poi pagare 6.99 euro al mese, mentre per StarzPlay il periodo di prova è di 30 giorni e il costo è di 4.99 euro al mese. La promozione speciale riservata ai clienti Prime è davvero interessante. Iscrivendosi ai canali Starzplay, Hayu, Crime+ investigantion Play, RaroVideo, Blaze, MUBI o History Play il prezzo sarà di soli 0,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi l’abbonamento verrà rinnovato al costo del singolo canale.

Kindle Unlimited: cos’è e quanto costa

Kindle Unlimited è il servizio Amazon che permette dà accesso illimitato a un catalogo di oltre 1 milione di e-book al costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti Prime che sottoscrivono l’abbonamento potranno leggere i propri libri preferiti su qualsiasi tipo di dispositivo, dagli e-book reader Kindle fino ai propri smartphone e tablet, scaricando l’app dedicata sia per device Android che iOS.

Chi si iscrive al servizio Kindle Unlimited per la prima volta ed è un cliente Prime idoneo potrà ottenere 3 mesi di uso gratuito del servizio, poi l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Approfitta degli sconti esclusivi riservati ai clienti Prime: abbonati al servizio