Amazon Prime Day 2022, ecco la data ufficiale e quando iniziano gli sconti

La comunicazione ufficiale è arrivata e gli amanti dello shopping online possono festeggiare: adesso sappiamo quando si terrà l’Amazon Prime Day 2022. Iniziativa che, anche quest’anno, a dispetto del nome non si svolgerà in un solo giorno ma in due, più quelli delle "offerte anticipate". Insomma, prepariamoci a diversi giorni di offerte, durante i quali potremo fare ottimi affari.

L’Amazon Prime Day 2022 si terrà il 12 e 13 luglio, martedì e mercoledì, e come sempre sarà riservato a chi è cliente Prime. Ormai si svolge in mezzo mondo: nelle stesse date del 12 e 13 si terrà infatti contemporaneamente in Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e, prima volta nella storia, anche in Polonia e Svezia. Successivamente, durante l’estate, il Prime Day si svolgerà anche in India, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta, in Egitto. Si tratta, dunque, di una iniziativa ormai globale e molto articolata la cui data iniziale, in realtà, è persino precedente: 21 giugno.

Amazon Prime Day 2022: il calendario

Come già detto, l’Amazon Prime Day è riservato ai clienti Prime e si svolgerà il 12 e 13 luglio. Ma chi non è cliente Prime, e ha intenzione di diventarlo, dovrebbe iscriversi già oggi visto che ai clienti Prime sono riservate anche le offerte anticipate che inizieranno il 21 giugno sui servizi Amazon e il 1° luglio sui prodotti Amazon. Queste offerte riguardano principalmente prodotti e servizi di Amazon. Di conseguenza le date da ricordare sono quattro:

21 giugno – Offerte anticipate servizi Amazon

1° luglio – Offerte anticipate prodotti Amazon

12 luglio – Prime offerte Prime Day

13 luglio – Ultime offerte Prime Day

Prime Day 2022: le offerte anticipate

Già dal 21 giugno, quindi, chi è cliente Prime potrà approfittare delle prime offerte fatte direttamente da Amazon sui suoi prodotti e servizi. Su Amazon Fresh, ad esempio, i clienti Prime avranno 5 euro di sconto comprando cinque prodotti inclusi in una selezione di, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert, snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Sempre dal 21 giugno i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno farlo gratuitamente per i primi 4 mesi. Chi invece non ha mai provato Audible (o ha cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), potrà abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese). Ancora dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usare gratis per tre mesi Kindle Unlimited, la piattaforma Amazon per gli ebook con oltre 1 milione di titoli.

Poi, oltre i servizi, ci sono i prodotti Amazon: a partire dall’1 luglio si può risparmiare fino al 40% sul router Eero mesh WiFi, dall’8 luglio si può risparmiare fino al 60% su Echo Dot di terza e quarta generazione, Echo Show 5 di seconda generazione, Fire TV Cube, sulle videocamere Blink, il Ring Video Doorbell e su molti altri prodotti di Amazon.

