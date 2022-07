Amazon Prime Day 2022: si parte oggi con i ricondizionati

Chi è alla ricerca di affari e sconti non può lasciarsi sfuggire le occasioni di acquisto a prezzi molto convenienti offerte nel periodo degli Amazon Prime Day che anticipano sconti sostanziosi su moltissimi prodotti. Le due giornate degli Amazon Prime Day sono fissate al 12 e 13 luglio, ma già oggi è possibile cogliere tante opportunità di sconto anche per i ricondizionati, che troviamo nella sezione Amazon Warehouse.

Lo sconto sui prodotti ricondizionati Warehouse è iniziato dalla mezzanotte dell’8 luglio e terminerà alle 23:59 del 11 luglio 2022. Consiste in uno sconto fisso del 10% su prodotti selezionati e applicato direttamente nel momento del pagamento al Carrello. In pratica, su un prezzo già scontato, viene aggiunto un ulteriore sconto del 10%. Sono quattro le condizioni di vendita dei prodotti usati all’interno del marketplace Warehouse Amazon: "come nuovo", che corrisponde a un prodotto praticamente pari al nuovo; "ottime condizioni", "buone condizioni" e infine "condizioni accettabili". Ovviamente, a mano a mano che si procede nella minore qualità dell’usato il prezzo cala notevolmente. Infine, anche se si acquistano prodotti usati e ricondizionati restano in vigore tutte le garanzie Amazon sulle politiche di vendita e resi.

Prodotti ricondizionati: le migliori offerte del momento

Trattandosi di singole offerte su singoli dispositivi ricondizionati, i prodotti disponibili sono davvero pochi, quindi bisogna essere molto veloci nell’acquisto. Specialmente se si tratta di prodotti ricondizionati delle categorie "come nuovo" o "ottime condizioni" possono presentare difetti estetici, oppure una confezione originale non perfettamente integra, ma che per il resto sono realmente in ottime condizioni.

Sono disponibili al momento in Warehouse Amazon e in "ottime condizioni" ben 7 pezzi dell’Apple Watch Series 7 GPS, cassa da 41 mm, colore Mezzanotte, che costa 357,99 ma grazie allo sconto Amazon il prezzo attuale è di 321,93 euro (-35,79 euro, -10%).

Apple Watch Series 7 GPS ricondizionato ottime condizioni

In offerta sempre con il 10% di sconto e usato in buone condizioni troviamo lo smartphone OnePlus 10 Pro 5G 12/256 GB, colore Volcanic Black (nero) e display da 6,7 pollici: costa 828,65 euro ma grazie allo sconto del 10%, il prezzo attuale è di 746 euro (-82,80 euro, -10%).

OnePlus 10 Pro 5G ricondizionato ottime condizioni

Un’altra offerta riguarda lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64 GB, con processore Qualcomm Snapdragon 732G, fotocamera principale da 108 MP e batteria da 5.020 Mah, colore Glacier Blue, questa volta però come usato in condizioni accettabili: costa 172,93 euro ma grazie allo sconto del 10%, il prezzo attuale è di 155,64 euro (-17,20, -10%).