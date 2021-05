Amazon Prime Day: come funzionano le offerte Lead Up 10x10

Il Prime Day 2021 di Amazon è in arrivo il prossimo giugno e sono molti i clienti dell’e-commerce che hanno già iniziato a prepararsi. Per chi vuole ulteriori sconti, non c’è bisogno di attendere i giorni del Prime Day: potranno ricorrere alle offerte Lead Up 10×10.

Ogni anno Amazon oltre all’evento di 48 ore di sconti eccezionali su tutti i prodotti in vendita nel suo e-commerce, lancia altre tipologie di offerte per aiutare i clienti iscritti al servizio in abbonamento Prime a risparmiare. Nel 2020 sono così arrivate le offerte Lead Up 10×10, che hanno un obiettivo ancora più importante: aiutare le piccole e medie imprese che investono e vendono i loro prodotti su Amazon. Facendo un acquisto da almeno 10 euro presso i venditori selezionati, i clienti Prime ottengono altri 10 euro da spendere durante i due giorni del Prime Day. Ecco come funzionano le offerte e come utilizzarle.

Offerte Lead Up 10×10: cosa sono e come funzionano

Usufruire delle offerte speciali di Amazon in attesa del grande evento del Prime Day è facile. Le offerte Lead Up 10×10 sono una novità arrivata nel 2020 che permettono ai clienti Prime di acquistare una selezione di prodotti da un gruppo di venditori scelti tra le piccole e medie imprese che hanno un proprio negozio sul marketplace di Amazon.

Ogni 10 euro spesi su uno di questi negozi che aderisce all’iniziativa delle offerte Lead Up 10×10 consente al cliente Prime di accumulare un buono da 10 euro. Questo buono potrà essere speso durante gli acquisti del Prima Day 2021 su qualsiasi tipo di prodotto e nello store di qualsiasi venditore.

Offerte Lead Up 10×10: Amazon aiuta le PMI

L’idea di destinare una tipologia di offerta per incentivare i clienti Prime ad acquistare presso le PMI presenti nell’e-commerce è il modo di Amazon di rispondere alla crisi vissuta durante la pandemia da Covid-19. Un periodo particolare, in cui Amazon ha dovuto rimandare il Prime Day dall’estate al mese di ottobre. In questo contesto, la società ha lanciato la nuova tipologia di offerte per aiutare chi è stato duramente colpito dalla pandemia e ha visto scendere i propri ricavi.

Inserendo tra le offerte anche le Lead Up 10×10, Amazon ha dato un concreto aiuto ai venditori di terze parti, che per la maggior parte sono piccole e medie imprese, così da favorire un aumento delle vendite e ridistribuire offerte e ricchezza.

