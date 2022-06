Amazon Prime Day 2022: al via le offerte anticipate

Oggi, per chi è cliente Prime, si spalancano le porte di Amazon con una prima carrelata di offerte Amazon Prime Day 2022 che hanno il dichiarato obiettivo di intrigare i clienti grazie a tantissimi sconti. Inizia oggi con le offerte anticipate sui servizi Amazon, infatti, la prima delle quattro date dell’Amazon Prime Day 2022. La prossima sarà il 1° luglio con le offerte anticipate sul router eero mesh WiFi, poi l’8 luglio toccherà ai disitivi Echo e, infine, il 12 e 13 luglio arriveranno le offerte Prime Day vere e proprie su centinaia di migliaia di prodotti di tutti i venditori. Tutto ciò, però, è riservato a chi è cliente Prime o a chi si è iscritto entro queste date.

Iscriviti ora ad Amazon Prime per partecipare al Prime Day 2022

L’appuntamento è consolidato e si svolge contemporaneamente in mezzo mondo: dall’Austria agli Stati Uniti e, prima volta nella storia, anche in Polonia e Svezia. Ricordiamo che è molto semplice iscriversi al servizio Amazon Prime e che i primi 30 giorni di iscrizione sono gratuiti, trascorsi i quali si può decidere se recedere dall’abbonamento o confermarlo (non facendo nulla: si attiva da solo). L’abbonamento a Amazon Prime in Italia costa 36 euro l’anno (oppure 3,99 euro al mese) e include le consegne rapide in un giorno o in poche ore (per alcuni prodotti alimentari freschi), così come una serie di servizi che vanno da Amazon Prime Video per seguire programmi e serie TV all’archivio Amazon Photo per conservare in cloud le immagini preferite.

Amazon Prime del 21 giugno: le offerte di oggi

Le offerte anticipate disponibili già oggi per chi è cliente Amazon Prime sono numerose. Eccone una sintesi:

Amazon Fresh – Chi è cliente Prime può approfittare oggi dei tanti sconti su Amazon Fresh. Nel dettaglio: sono inclusi 5 euro di sconto per l’acquisto di 5 prodotti tra cui una speciale selezione di formaggi e latticini, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited – Abbonamento gratuito per 4 mesi a Amazon Music Unlimited per ascoltare 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible – Per chi intende provare il servizio Audible anche se ha cancellato l’abbonamento da almeno 6 potrà abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese). Kindle Unlimited – Da oggi i clienti Amazon Prime possono decidere di abbonarsi a Kindle Unlimited per leggere oltre 1 milione di ebook.



Iscriviti ora ad Amazon Prime per partecipare al Prime Day 2022

Anticipazioni Amazon Prime Day 1° Luglio 2022

Il 1° luglio, invece, inizieranno le offerte sui prodotti, che anticipiamo. Dal 1° luglio sarà applicato fino al 40% di sconto sul router Eero mesh WiFi; dall’8 luglio sarà applicato fino al 60% di sconto all’Echo Dot di terza e quarta generazione, Echo Show 5 di seconda generazione, Fire TV Cube, sulle videocamere Blink, il Ring Video Doorbell e su altri prodotti di Amazon non ancora comunicati.