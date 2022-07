Offerte anticipate Amazon Prime Day, quali sconti iniziano oggi

Gli Amazon Prime Day sono alle porte: due giorni di sconti e offerte irrinunciabili che ci consentiranno di fare acquisti a prezzi super scontati. Siamo in dirittura d’arrivo e oggi 8 luglio si entra nel vivo della seconda giornata di offerte che riguardano le anticipazioni. Il culmine delle offerte che riguarderanno tantissimi prodotti, lo avremo invece tra il 12 e il 13 luglio quando si spalancheranno le porte dei supersconti Amazon.

L’evento dei Prime Day di Amazon del 12 e 13 luglio si svolge in contemporanea in moltissimi paesi, dall’Austria agli Stati Uniti, passando per Polonia e Svezia che vi prendono parte per la prima volta. In pratica questo evento, il Prime Day Amazon è riservato a tutti i clienti Prime (di lunga data o appena iscritti), ossia a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento da 36 euro l’anno. Con questa iscrizione, ricordiamo, è possibile usufruire delle spedizioni Prime, ossia in un giorno, ma anche di tanti servizi come Prime Video per seguire programmi e serie TV o all’archivio Amazon Photo per conservare in cloud le immagini preferite. Ricordiamo anche che l’iscrizione all’abbonamento Prime è gratuita per i primi 30 giorni di prova e che si può sempre e facilmente rescindere.

Offerte Amazon Prime Day 8 luglio

Nella seconda giornata delle anticipazioni delle offerte Amazon Prime Day troviamo moltissima elettronica, a partire dagli Echo Dot di terza e quarta generazione, gli Echo Show 5 di seconda generazione, il Fire TV Cube, le videocamere per la sicurezza Blink e il campanello Ring Video Doorbell.

Tra le offerte anticipate Amazon Prime Day più interessanti segnaliamo il bundle tra la videocamera di sicurezza Blink Outdoor HD a batteria abbinata all’Echo Show 5 di seconda generazione (2021). In pratica con questo sistema combinato è possibile controllare un locale con una videosorveglianza che si può monitorare con alert su smartphone.

Il prezzo di listino del bundle con una videocamera Blind Outdoor e un Echo Show 5 è di 184,99 euro, ma grazie allo sconto Amazon il prezzo attuale è di 65,99 euro (-118,99 euro, -64%).

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD+ Echo Show 5

Oggi in offerta anticipata Prime Day Amazon troviamo anche l’altoparlante Echo Dot di quarta generazione con Alexa per ascoltare musica (da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ecc.) audiolibri, podcast, notizie ecc. Ma non solo, è possibile controllare con i comandi vocali tutti i dispositivi collegati all’impianto Smart della casa. E ovviamente effettuare o ricevere telefonate. L’offerta di oggi include tre colori: Bianco, Grigio e Nero.

Il prezzo di listino dell’Echo Doy di quarta generazione è già ottimo, pari a 49,99 euro, ma è reso ancora inferiore dallo sconto Amazon che porta il prezzo attuale a 40,99 euro (-19 euro, -32%).

Amazon Echo Dot quarta generazione

Offerte Servizi Amazon Prime Day

Già dal primo luglio le offerte anticipate sono iniziate su quasi tutti i servizi Amazon, con sconti e vantaggi particolarmente interessanti.

Amazon Fresh – Tra i servizi in offerta oggi troviamo la possibilità di usufruire di sconti sulle consegne per i prodotti freschi, come gastronomia, bibite e dessert: sono inclusi 5 euro di sconto per l’acquisto di 5 prodotti tra cui una speciale selezione di formaggi e latticini, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.Amazon

– Tra i servizi in offerta oggi troviamo la possibilità di usufruire di sconti sulle consegne per i prodotti freschi, come gastronomia, bibite e dessert: sono inclusi 5 euro di sconto per l’acquisto di 5 prodotti tra cui una speciale selezione di formaggi e latticini, carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.Amazon Music Unlimited – Abbonamento gratuito per 4 mesi a Amazon Music Unlimited per ascoltare 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

– Abbonamento gratuito per 4 mesi a Amazon Music Unlimited per ascoltare 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible – Si può provare il servizio Audible per l’ascolto di podcast anche se si è cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi. Sarà così possibile abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese).

– Si può provare il servizio Audible per l’ascolto di podcast anche se si è cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi. Sarà così possibile abbonarsi alla piattaforma Amazon per i podcast a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi (invece di 9,99 euro al mese). Kindle Unlimited – Da oggi i clienti Amazon Prime possono decidere di abbonarsi a Kindle Unlimited per leggere oltre 1 milione di ebook.