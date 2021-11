Amazon Prime Video: film e serie tv che scadono a novembre 2021

Prime Video aggiorna e amplia la sua offerta di film e serie TV da vedere in streaming, mettendo "ordine" nel suo catalogo online ogni mese. Questo implica che alcuni titoli verranno eliminati dal catalogo della piattaforma di streaming di Amazon e resta poco tempo per vederli.

Gli utenti che non vogliono perdersi nemmeno un film o una serie TV tra quelle ora disponibili avranno a disposizione un tempo limitato per vedere serie televisive come Mistresses, anime come ViVid Strike e film come Le Spie e ancora documentari come quello su Francesco Totti. Verificare se il film o la serie TV che si vuole vedere è tra quelle che stanno per essere cancellate dal catalogo dei titoli inclusi con l’abbonamento ad Amazon Prime Video bastano pochi secondi. Dopo aver aperto la pagina, sotto a titolo e descrizione apparirà un messaggio che avvisa gli utenti per quanti giorni sarà ancora disponibile. E se sta per scadere, non bisogna farsi scappare il vantaggio di guardare il titolo fino a quando è incluso nel vasto catalogo di Prime Video.

Amazon Prime Video: serie Tv in scadenza a novembre

Chi avrebbe voluto vedere Mistresses, la serie TV del 2013 su quattro amiche che affrontano insieme le loro vite complicate, dovrà rassegnarsi a non vederla su Prime Video. A partire dal 2 novembre le 4 stagioni di Mistresses non sono più disponibili sulla piattaforma di streaming.

In scadenza a novembre ci sono anche molte serie anime, su cui Prime Video sta puntando negli ultimi mesi. Il 6 novembre è l’ultimo giorno per vedere ViVid Strike, sulla vita delle due orfane Fuuka e Rinne, mentre il 16 novembre verrà eliminata dal catalogo la 1 stagione di Lamù, la ragazza dello spazio. Tra le serie anime che a novembre potrebbero essere eliminate dal catalogo troviamo anche la prima stagione di Berserk, quella Ken il guerriero – La trilogia, Judo Boy, Assassination Classroom: Korosensei Quest, Cutie Honey Universe e la prima stagione di My Santa.

Amazon Prime Video: film in scadenza a novembre

Tra i film in scadenza a novembre 2021 su Prime Video troviamo Qua la zampa 2, che sarà eliminato dal 3 novembre, mentre fino all’8 novembre c’è tempo per vedere l’avventura comica Le Spie. Fino al 15 novembre sarà disponibile il cult La febbre del sabato sera con John Travolta che interpreta Tony Manero, mentre fino al 19 novembre si potrà guardare Un pugno di amici. Per il film ispirato ai Beatles, Yesterday, c’è tempo fino al 21 novembre.

Tra gli altri film in scadenza a novembre ci sono anche American Assassin, Van Helsing, Lost in translation, 28 giorni dopo, il classico The Blues Brothers, Chiamami col tuo nome, 5 anni di fidanzamento, Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood e Sleepers. Tra le proposte in scadenza anche due anime degli anni Novanta: City Hunter – Un complotto da un milione di dollari e City Hunter – Guerra al Bay City Hotel.

Amazon Prime Video: documentari in scadenza a novembre

Per chi non vuole perdersi il documentario sulla vita di Francesco Totti e il suo addio al calcio, c’è tempo fino al 15 novembre. Dopo tale data, il documentario Mi chiamo Francesco Totti verrà cancellato dai titoli inclusi nell’abbonamento a Prime Video.

