Amazon Prime Video: film e serie tv in arrivo a marzo 2021

Ormai la primavera bussa alla porta e con lei anche le nuove uscite di Prime Video del mese di marzo 2021. Tra serie tv originali Amazon, ai film cult e quelli in esclusiva, la scelta è davvero ampia e pensata per ogni gusto ed età.

Le serie Amazon Original di marzo sono due: Invincible e La Templanza. La prima è la serie animata per adulti dal creatore di Walking Dead, la seconda è una serie romantica prodotta in Spagna. Quest’ultima sembra quasi voler fare da contro altare a Sky Rojo, atteso show spagnolo in arrivo a marzo 2021 su Netflix. Ma le novità per gli abbonati a Prime non sono finite qui: infatti la piattaforma sfornerà anche tanti film, di cui tre Amazon Original e tre in esclusiva. Tra questi spicca anche Il Principe cerca figlio, sequel de Il principe cerca moglie, film cult con Eddie Murphy. Insomma, anche nel mese di marzo 2021 Amazon Prime Video farà divertire, riflettere e innamorare i suoi abbonati. Ecco la lista dei titoli in arrivo.

Uscite Amazon Prime Video marzo 2021: le serie tv

Il 26 marzo arriveranno le uniche due serie tv Amazon Original di questo mese:

Invincibile è una serie animata horror ispirata a The Walking Dead

è una serie animata horror ispirata a The Walking Dead La Templanza è un drama romantico prodotto in Spagna e tratto dal romanzo di María Dueñas

La piattaforma proporrà anche diverse serie tv già famose in tutto il mondo:

la prima stagione de Il Principio del Piacere (1° marzo)

le quattro stagioni di Supercar (1° marzo)

la terza stagione di The Good Doctor (1° marzo)

la prima stagione di Conan il ragazzo del futuro (29 marzo)

la prima stagione di Eureka Seven (31 marzo)

Insomma, il catalogo è decisamente adatto a tutti i gusti. Ma non è finita qui: vediamo subito le novità per quanto riguarda le pellicole.

Film in arrivo su Amazon Prime Video a marzo 2021

La piattaforma in streaming proporrà anche tanti film per ogni gusto. Il calendario delle serie originali e in esclusiva è il seguente:

5 marzo: Il principe cerca figlio è la divertente commedia con Eddie Murphy legata ad un altre grande successo dell’attore, ovvero Il principe cerca moglie.

è la divertente commedia con Eddie Murphy legata ad un altre grande successo dell’attore, ovvero Il principe cerca moglie. 10 marzo: The Rental è un film horror diretto da Dave Franco, al suo esordio alla regia.

è un film horror diretto da Dave Franco, al suo esordio alla regia. 11 marzo: Bastardi a mano armata è un bel mix tra thriller e poliziesco tutto italiano diretto da Gabriele Albanesi. Nel cast troviamo Marco Bocci, Amanda Campana, Fortunato Cerlino e tanti altri.

è un bel mix tra thriller e poliziesco tutto italiano diretto da Gabriele Albanesi. Nel cast troviamo Marco Bocci, Amanda Campana, Fortunato Cerlino e tanti altri. 15 marzo: Quello che tu non vedi è il nuovo dramma romantico di Thor Freudenthal, con Charlie Plummer e Taylor Russell.

è il nuovo dramma romantico di Thor Freudenthal, con Charlie Plummer e Taylor Russell. 18 marzo: L’amico del cuore è diretto da Gabriela Cowperthwaite. Si basa su una storia reale, la vicenda di una coppia che accoglie l’aiuto di un amico in momento della relazione davvero difficile.

Questi erano i principali film e serie in arrivo su Amazon Prime a marzo 2021. Per guardarli occorre abbonarsi al servizio dell’e-commerce e godere, non solo della visione del servizio di streaming, ma di ulteriori vantaggi.