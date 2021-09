Amazon Prime Video: i 3 titoli più visti della settimana

L’intrattenimento di Amazon Prime Video è ampio e variegato: riesce ad abbracciare i gusti di una gran parte degli utenti. Tra i tanti titoli offerti ce ne sono alcuni più apprezzati di altri. Questa settimana sul podio troviamo dei titoli attesi da tempo che il pubblico ha seguito con notevole interesse come dimostrato dagli ascolti.

Amazon Prime Video in queste settimane si è arricchito. La piattaforma ha recentemente annunciato l’inserimento a catalogo delle partite in diretta della Uefa Champions League in partenza il 15 settembre: gratuite per gli abbonati a Prime. A ottobre arriva docufilm su Justin Bieber che verrà trasmetto dalla piattaforma in esclusiva mondiale. Gli abbonati a Prime hanno davvero l’imbarazzo nella scelta ogni mese con la possibilità di scegliere tra titoli interessanti e diversi. Quali sono però i tre titoli, tra spettacoli, film e serie tv originali e non più visti in questa ultima settimana? Scopriamo insieme cosa è piaciuto di più al pubblico di Prime: ecco il podio.

3° posto: The Voyeurs

Sul gradino più basso troviamo il film The Voyeurs. Un thriller erotico che Prime ha reso disponibile a settembre con la nuova programmazione. Il film racconta quanto accade a una coppia dopo il trasferimento nella casa dei sogni: un loft al centro di Montreal. Inizieranno a interessarsi alla vita sessuale degli eccentrici vicini che abitano dall’altra parte della strada. Un interesse che si trasforma in una vera e propria ossessione quando i due scoprono un tradimento. Diretto da Micheal Mohan la domanda che inevitabilmente il pubblico si è fatto durante o dopo la visione è: "fino a che punto va bene guardare?".

2° posto: Nine perfect strangers

La serie tv originale Nove perfetti sconosciuti è il secondo titolo più visto dagli abbonati a Prime Video in quest’ultima settimana. La prima stagione della serie con protagonista la splendida Nicole Kidman è uscita il 20 agosto e rilascia settimanalmente una puntata fino al finale di stagione. Nine perfect stranger è tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty e racconta la storia di nove persone che per cambiare vita si recano nel misterioso Tranquillium House. Una volta li rimangono ammaliati dalla direttrice Masha: pronta a non fermarsi davanti a nulla per soddisfare i suoi piani.

1° posto: Cenerentola

La rivisitazione della favola, tra le più popolari di sempre, in chiave musicale si aggiudica il primo posto nella top tre dei titoli più visti negli ultimi sette giorni.

Protagonisti di questo musical sono Camila Cabello che interpreta Cenerentola e Nicholas Galitzine nei panni del Principe azzurro. Insieme alla colonna sonora del film hanno conquistato il pubblico di Prime. Il film contiene diverse cover di musica pop, particolarmente amate, scritte dagli artisti più popolari di sempre. Si passa infatti dai Queen a Madonna fino ad arrivare a brani e artisti meno conosciuti come You Gotta Be di Des’ree o la romantica Perfect di Ed Sheeran.

Iscriviti ad Amazon Prime Video migliaia di film e serie TV in esclusiva