Amazon Prime Video: le novità di dicembre

Come da tradizione, in chiusura d’anno e nell’ultimo mese di programmazione del 2021 la piattaforma streaming di Amazon propone in esclusiva ai propri spettatori un’ampia scelta di titoli e novità: si va dagli ultimi film in uscita alle serie TV, dai documentari ai programmi Amazon Exclusive e Amazon Original.

Ad arricchire il palinsesto di Prime Video, tante le proposte di dicembre per gli appassionati di cinema e non solo. A partire da The Ferragnez, la serie in otto capitoli sulla seguitissima famiglia Fedez Ferragni. Mentre per gli amanti del genere comedy è in arrivo Harlem, brillante sitcom ambientata nell’omonimo quartiere newyorkese. Nuove proposte anche per la sezione Fantasy, con The Expanse ormai approdata alla sesta e ultima stagione. La piattaforma streaming dà poi appuntamento ai fedelissimi con With love e Tampa Baes, entrambe alla prima stagione. Tra le novità cinematografiche, invece, da non perdere Encouter e La saga di Harry Potter.

Prime Video: le serie TV di dicembre 2021

Per una fine d’anno all’insegna della leggerezza e dell’intrattenimento, Prime Video accontenta ogni fetta di pubblico puntando su reality, docuserie, racconti in chiave romantica e avventure spaziali.

Harlem – in uscita il 3 dicembre, la serie comedy è incentrata sulle vicende di un gruppo di amiche ad Harlem. Drammi amorosi, carriera, progetti e sogni tutti declinati al femminile.

The Ferragnez – La serie – Attesissimo dai follower, il docu-reality è disponibile sulla piattaforma streaming dal 9 dicembre. In scena la quotidianità della famiglia più social, pronta ad aprire agli spettatori le porte della propria casa e a raccontare in prima persona un anno molto speciale.

The Expanse S6 – il 10 dicembre parte la sesta stagione della serie TV tratta dall’omonima opera di fantascienza di James S.A. Corey. I sei avvincenti episodi del ciclo conclusivo vedono il sistema solare in guerra e l’ascesa di un nuovo potere.

Tampa Baes – dal 10 dicembre prende il via anche la prima stagione di questa docuserie in 8 puntate, che narra le vicende di un gruppo di amiche omosessuali di Tampa Bay.

With love – Protagonisti della commedia romantica in 5 capitoli in programma dal 17 dicembre, i fratelli Diaz. Perfetta per le atmosfere natalizie, con l’amore al centro della narrazione e 5 diverse festività a fare da cornice a ciascun episodio.

Prime Video: film e documentari di dicembre 2021

Non solo serie, a chiudere la programmazione 2021. Tra magia e fantascienza, saghe avventurose e sinistre invasioni aliene, gli ingredienti per tenere lo spettatore incollato allo schermo non mancano!