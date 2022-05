Cosa c'è di nuovo su Prime Video a giugno 2022

Prime Video si lascia alle spalle un mese decisamente interessante: tra le nuove uscite come Night Sky, il finale di stagione di Bang Bang Baby e l’intera collezione dei film di James Bond e Resident Evil rese disponibili in streaming, gli spettatori non si sono annoiati. Cosa c’è di nuovo a giugno?

Il nuovo mese partirà da subito in grande, visto che per il 3 giugno è fissato il debutto dell’attesissima terza stagione di The Boys. C’è un certo interesse anche nei confronti della serie thriller Chloe e del nuovo reality show per single speranzosi The One That Got Away. Per quanto riguarda i film, la novità più interessante è The Contractor, con protagonista Chris Pine, ma il catalogo si arricchisce anche con titoli cult come Fargo, Il discorso del re e La famiglia Addams. Occhio anche ai titoli in scadenza: dal 6 giugno non sarà più possibile vedere Macgyver, dal 14 invece The Magicians.

I film di giugno 2022 su Prime Video

Oltre a The Contractor, l’altro film originale in arrivo in esclusiva su Prime Video a giugno è My Fake Boyfriend: in questa commedia il protagonista, Andrew, non riesce a togliersi dalla testa il suo ex fidanzato tossico e gli amici pensano di aiutarlo creando un (finto) ragazzo perfetto online. Ci sono anche varie prime e seconde visioni in arrivo nelle prossime settimane: ecco tutti i titoli.

1° giugno : Fargo, Point Break (2015), Il discorso del re, Bigfoot Family

: Fargo, Point Break (2015), Il discorso del re, Bigfoot Family 2 giugno : Inheritance

: Inheritance 3 giugno : We Are Your Friends

: We Are Your Friends 6 giugno : Con chi viaggi, Warning

: Con chi viaggi, Warning 7 giugno : Now You See Me 2

: Now You See Me 2 8 giugno : Intreccio di destini

: Intreccio di destini 9 giugno : La paranza dei bambini

: La paranza dei bambini 13 giugno : The Last Survivors

: The Last Survivors 14 giugno : Incoming

: Incoming 15 giugno : Breach – Incubo nello spazio, The Contractor

: Breach – Incubo nello spazio, The Contractor 18 giugno : Arlington Road – L’inganno

: Arlington Road – L’inganno 20 giugno : Copshop

: Copshop 23 giugno : La cena perfetta

: La cena perfetta 24 giugno : My Fake Boyfriend

: My Fake Boyfriend 26 giugno : Ghiaccio, My Hero Academia: World Heroes’ Mission

: Ghiaccio, My Hero Academia: World Heroes’ Mission 28 giugno: La Famiglia Addams

Le serie tv di giugno 2022 su Prime Video

La punta di diamante del catalogo serie tv di Prime Video di giugno 2022 è sicuramente The Boys 3, ma ci sono titoli anche gli amanti di storie di tutt’altro genere. Fairfax è una commedia animata irriverente, ad esempio: è in arrivo la seconda stagione. I più romantici troveranno pane per i loro denti in L’estate nei tuoi occhi, romantico drama che coinvolge una ragazza e due fratelli in un triangolo amoroso. Ecco le altre serie tv del mese.

1° giugno : Naruto – la terza stagione, Summer & Todd: L’Allegra Fattoria

: Naruto – la terza stagione, Summer & Todd: L’Allegra Fattoria 3 giugno : The Boys 3

: The Boys 3 10 giugno : Fairfax 2

: Fairfax 2 17 giugno : World Of Winx – La prima stagione (episodi 14-26), L’estate nei tuoi occhi

: World Of Winx – La prima stagione (episodi 14-26), L’estate nei tuoi occhi 23 giugno : Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo – la prima stagione

: Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo – la prima stagione 24 giugno : Chloe, The One That Got Away

: Chloe, The One That Got Away 25 giugno : Bleach – la quindicesima stagione

: Bleach – la quindicesima stagione 26 giugno : Naruto – la quarta stagione

: Naruto – la quarta stagione 30 giugno: Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo – la prima stagione

Iscriviti a Prime Video per vedere i film e le serie TV di giugno 2022