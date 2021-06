Amazon Prime Video, offerta sui canali speciali: abbonamento a 0,99 € al mese

Il Prime Day 2021 è in arrivo il prossimo 21 e 22 giugno, ma nell’attesa Amazon riserva ai suoi clienti iscritti al servizio altre interessanti offerte. Per chi vuole provare i film e le serie TV da vedere in streaming con gli abbonamenti aggiuntivi di Prime Video Channels.

Essere un iscritto Prime significa avere tanti vantaggi oltre alle offerte dedicate e alle spedizioni illimitate e veloci. L’abbonamento sottoscrivibile a 3,99 euro al mese o 39 euro l’anno dopo un periodo di prova gratuita di 30 giorni, permette di accedere a tanti altri servizi. In particolare, dà accesso a un ampio catalogo di film, serie TV e documentari di Prime Video senza pagare costi aggiuntivi. Per chi vuole un catalogo ancora più ampio, Amazon ha lanciato nel 2020 Prime Video Channels: gli utenti possono iscriversi ad altri canali a pagamento e guardare i loro contenuti preferiti. Fino al 22 giugno per gli iscritti a Prime il costo dei canali sarà scontato: un’offerta da non perdere per gli appassionati di cinema e TV.

Approfitta dei 30 giorni gratis di iscrizione a Prime e prova Prime Video

Cos’è Prime Video Channels e come funziona

Tra i vantaggi degli iscritti ad Amazon Prime c’è anche Prime Video, una piattaforma di streaming di film, serie TV e documentari inclusa nel prezzo dell’abbonamento. Oltre al servizio base, Amazon offre dal 2020 la possibilità di accedere a canali on-demand che ampliano l’offerta contenuta nel catalogo pagando un abbonamento aggiuntivo al servizio scelto: Prime Video Channels.

Gli utenti possono guardare i contenuti in streaming dalla propria smart TV, oppure scaricarli e guardarli in qualsiasi momento da PC, o attraverso le app per tablet e smartphone disponibili sia per dispositivi Android che iOS. I canali sono tanti e tematici, dai contenuti di Infinity Selection e StarzPlay fino ai film di nicchia o i documentari storici. Non manca certo la scelta.

Prime Video Channels: quanto costa e l’offerta speciale di Amazon

Ogni canale di Prime Video Channels offre un abbonamento da sottoscrivere a un prezzo specifico dopo un periodo di prova gratis. C’è Infinity Selection che costa 6,99 euro al mese dopo 7 giorni gratis di prova. StarzPlay, invece, si rinnova a 4,99 euro al mese dopo 30 giorni di prova.

In attesa del Prime Day 2021 del 21 e 22 giugno, Amazon lancia un’offerta da non perdere per i suoi iscritti. Una selezione di canali di Prime Video Channels a 0,99 euro al mese per i primi 3 mesi d’uso, al termine del quale l’abbonamento al canale si rinnova al relativo prezzo. Ecco su quali canali è valida l’offerta di Amazon di cui approfittare entro il 22 giugno:

Starzplay : 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 4,99 euro al mese

: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 4,99 euro al mese Hayu : 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 4,99 euro al mese

: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 4,99 euro al mese Crime+ investigantion Play: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 3,99 euro al mese

3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 3,99 euro al mese RaroVideo: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 3,99 euro al mese

3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 3,99 euro al mese Blaze: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 2,99 euro al mese

3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 2,99 euro al mese MUBI: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 9,99 euro al mese

3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 9,99 euro al mese History Play: 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi rinnovo a 3,99 euro al mese