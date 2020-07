Amazon Prime Video, tutte le novità per luglio 2020

L’estate entra nel vivo e lo fa anche con una ventata di novità in streaming pensata per tutti gli appassionati di film e serie tv. Amazon Prime Video ha infatti pubblicato l’elenco dei contenuti che usciranno nel mese di luglio 2020. Come sempre sarà un periodo fitto di titoli interessanti sotto tutti i punti di vista: gli utenti potranno trovare film e serie tv di ogni genere e adatti a pubblici diversificati.

Si parte già dal primo luglio con diversi lungometraggi italiani, come l’acclamato 18 Regali o la nuova commedia distribuita da Prime Video “È per il tuo bene”. Durante tutto il mese sarà possibile guardare o riguardare alcuni dei film cult usciti in passato, da Shakespeare in Love a Fast & Furious. Anche l’elenco di serie tv è molto lungo, e anche in questo caso non mancheranno produzioni originali o le stagioni complete di serie passate alla storia, come X-Filex o Mad Men.

Amazon Prime Video: film di luglio 2020

La programmazione partirà il 2 luglio con la commedia italiana È per il tuo bene, diretta da Rolando Ravello, con un cast davvero interessante: Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini, Isabella Ferrari e tanti altri. Il film è distribuito da Medusa Film e Amazon Prime Video. Parla di tre padri italiani che hanno difficoltà ad affrontare l’emancipazione delle loro figlie, i tre cercheranno di sbarazzarsi dei fidanzati delle loro figlie, rischiando però di fare naufragare i loro stessi matrimoni.

Chi ama le produzioni italiane potrà godersi anche il film drammatico 18 Regali, disponibile su Prime Video a partire dal 6 luglio. Uscito nelle sale i primi mesi del 2020, è diretto da Francesco Amato ed ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, una donna che rimasta incinta si accorge di avere un tumore e non potrà conoscere la figlia Anna. Elisa decide quindi di farle avere un regalo ogni anno per il giorno del suo compleanno, fino al compimento di 18 anni. Per Anna questo è un disagio e ogni anno vive male il suo compleanno e l’apertura del regalo di sua madre. Al compimento del suo diciottesimo compleanno decide di disertare e scappa via, ma viene investita. Quando si rialza si accorge che il conducente della vettura è la sua mamma Elisa che è incinta di lei (siamo in una sorta di mondo parallelo). Le due quindi impareranno a conoscere e Anna potrà sconfiggere finalmente i fantasmi che da sempre accompagnavano la figura di sua madre. Nel film troviamo un cast italiano d’eccezione, da Vittoria Puccini (Elisa) a Benedetta Porcaroli (Anna) ed Edoardo Leo, che interpreta Alessio, il padre di Anna.

Tra i film internazionali già famosi spiccano L’Altra Donna del Re, Shakespeare in Love, Fast & Furious, tutti in uscita il 1° luglio. I più piccoli potranno invece godersi Il Grinch, disponibile dal 20 luglio.

Amazon Prime Video: serie tv di luglio 2020

Il 3 luglio arriveranno i nuovi episodi della serie tv Hanna. La seconda stagione è incentrata ancora una volta su Hanna (Esme Miles) che cercherà di salvare la sua migliore amica Clara dal programma omicida Utrax. Hanna inizierà a interrogarsi su quale sia la sua strada e riceverà l’aiuto di diversi personaggi che incontrerà nel suo percorso, tra questi anche l’agente della CIA Marissa Wiegler.

Un’altra serie tv molto attesa è la terza stagione di Absentia. Nei nuovi episodi l’agente speciale Emily Byrne (Stana Katic) si troverà coinvolta in un nuovo caso internazionale che dovrà affrontare insieme al suo ex marito, cercando di salvarlo in tutti i modi e trovare una soluzione per risolvere la cospirazione. Gli episodi saranno disponibili in lingua originale con sottotitoli italiani.

Il 1° luglio usciranno anche le 5 stagioni di American Horror Story, le 6 stagioni di Glee, la serie Mad Men e Modern Family. Gli amanti del vintage potranno vedere X-File, disponibile a partire dal 7 luglio. Uscirà anche la prima stagione di Criminal Minds: Suspect Behavior il 6 luglio. Mentre il 13 luglio verrà pubblicata la prima stagione di The Fix. Insomma, l’elenco è davvero lungo.

Chi ancora non lo ha fatto può abbonarsi ad Amazon Prime Video, il servizio di streaming disponibile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso: è possibile guardare i contenuti su smart TV, tablet, computer, smartphone ma installare l’app anche su console di gioco.