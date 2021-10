Amazon vuole reinventare la radio

Si chiama “Project Mic“, è la prossima impresa di Amazon, è un servizio in stile Clubhouse, ma con ambizioni ben più alte: democratizzare e reinventare la radio, permettendo a tutti di diventare DJ e speaker radiofonici, con un potenziale pubblico di milioni di ascoltatori.

Il nuovo servizio Amazon, scoperto in anteprima da The Verge, sarà inizialmente lanciato nei soli Stati Uniti. Amazon non ha risposto alle richieste di commento, ma The Verge ha potuto visionare una prima bozza dell’app con la quale verrà distribuito “Project Mic“. Da quel che si sa al momento, il nuovo progetto sarà focalizzato non solo sulla voce ma soprattutto sulla musica: non si tratta, quindi, di un servizio di podcast o dell’ennesima imitazione di Clubhouse, bensì di qualcosa di molto più pop e con un pubblico potenzialmente infinito. Il segreto di Project Mic, infatti, sarà il suo collegamento con Amazon Music.

Amazon Project Mic: come sarà

Secondo le informazioni riportate da The Verge l’app avrà una schermata iniziale che mostrerà tutte le live audio in diretta, con i trending topics indicati con degli hashtag. Gli utenti potranno cercare i contenuti per argomento, nome del creator o brano musicale.

A proposito di brani musicali: i creator potranno attingere dal catalogo Amazon Music per creare una programmazione “radiofonica" da mandare online, intervenendo poi in diretta con la propria voce tra un brano e l’altro. In pratica potranno trasformarsi in veri e propri DJ e speaker radiofonici.

Gli utenti, invece, potranno interagire con queste “radio" online anche attraverso i comandi vocali di Alexa e ascoltare le stazioni in diretta anche sugli smart speaker di Amazon. Ci sarà anche un modo per interagire con i creator, sempre attraverso gli smart speaker, come una volta si usava il telefono per chiamare le radio.

Sarà una radio locale

In più, il nuovo servizio di Amazon avrà qualcosa di completamente diverso rispetto a tutti gli altri concorrenti: sarà localizzato. Sarà possibile scoprire chi sta trasmettendo nei dintorni e i creator potranno monetizzare i loro contenuti con annunci pagati da attività commerciali della zona.

Quando tutto questo arriverà non è noto, ma la gran quantità di dettagli già trapelati lascia pensare che potrebbe non volerci molto prima di vedere, e soprattutto ascoltare, Amazon Project Mic.