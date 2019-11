Amazon pronta a sfidare Google: presto un servizio di game streaming

21 Novembre 2019 - Non c’è dubbio, a due giorni dal lancio ufficiale di Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming, il mondo videoludico è cambiato per sempre. E nonostante alcuni problemi di gioventù, Google ha indicato la strada mostrando un nuovo modo di giocare. Ma i suoi principali competitor non sono rimasti a guardare: secondo alcune indiscrezioni Amazon starebbe già lavorando all’alternativa.

Amazon ha già una certa esperienza nel mondo dei videogame, avendo acquistato diversi anni fa la piattaforma Twitch. E non le mancherebbe nemmeno l’infrastruttura, avendo server farm in tutto il mondo. L’azienda di Seattle starebbe lavorando al progetto da oramai diverso tempo e l’uscita potrebbe essere fissata per i primi me del prossimo anno. Il servizio dovrebbe chiamarsi Amazon Prime Games o Amazon Prime Gaming e potrebbe far parte dell’abbonamento Prime.

Amazon Prime Games: che cosa è

Amazon Prime Games o Amazon Prime Gaming, ancora non è chiaro, ma uno di questi nomi sarà quello deputato a identificare il servizio di streaming online dedicato al mondo dei videogiochi con il quale Amazon cercherà di sfidare Google Stadia. Le rivelazioni arrivano da due persone non ben precisate vicine all’azienda di Seattle, le quali affermano che il team di Amazon sta lavorando da diverso tempo a questo nuovo progetto.

In Amazon sono consapevoli che per vincere la battaglia dello streaming videoludico online bisogna puntare sulla quantità, ma, soprattutto, sulla qualità dei giochi disponibili ed è per questo motivo che gli uomini degli uffici di Seattle hanno iniziato a contattare le più importanti software house per poter garantire ai propri utenti un vasto catalogo. A quanto sembra anche Microsoft è stata contattata da Amazon, cosa che potrebbe far supporre a una collaborazione tra i due colossi.

Amazon Prime Games: come funzionerà?

Il servizio sembra essere allo stato embrionale, ancora sconosciute le modalità e le caratteristiche di quella che sarà la risposta della casa di Seattle a Google Stadia. Per ora l’unica cosa certa è che il nuovo servizio di Amazon dedicato al game streaming sarà accessibile anche sulla gamma dei dispositivi Fire TV oltre che, ovviamente, sui device di altri produttori.