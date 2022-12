Amazon punta sullo sport: in arrivo un'app dedicata

Amazon Prime Video starebbe lavorando alla creazione di una nuova app dedicata esclusivamente a eventi sportivi. La notizia è stata diffusa da The Information, che sostiene che Amazon sia pronta a realizzare una nuova applicazione di streaming indipendente da quella che tutti conosciamo, tramite la quale offrire solo lo sport.

Su Amazon Prime Video è già possibile seguire eventi sportivi che vanno dalla Premier League, la massima serie del campionato di calcio inglese, alle gare di football NFL e alle partite di baseball della New York Yankees. In Italia, invece è possibile vedere le migliori partite di Champions League. Ma avrebbe veramente senso separare lo sport dal resto dell’offerta?

Amazon: la nuova app per lo sport

Amazon Prime Video ha oggi una notevole offerta di contenuti che spaziano da serie TV, documentari, film e anche eventi sportivi. Chi accede a Prime Video, soprattutto negli Stati Uniti, si trova davanti ad una eccezionale quantità di contenuti che possono accontentare tutti i palati, ma a volte diventa perfino difficile districarsi tra i contenuti disponibili.

Considerando che Prime Video ha già dichiarato di voler trasmettere sempre più sport, una nuova app dedicata ai soli eventi sportivi potrebbe creare maggiore ordine nell’offerta di Amazon Prime Video e le persone saprebbero in anticipo quale app aprire per vedere i contenuti di loro gradimento.

Dall’altro lato Amazon sarebbe costretta a inserire sempre nuovi eventi sulla piattaforma destinata allo sport, anche in periodi "off season", il che farebbe lievitare i costi di gestione e forse anche dell’abbonamento.

Più sport su Amazon: ma a quale prezzo?

Amazon attualmente paga circa 1 miliardo di dollari all’anno per i diritti esclusivi di streaming del pacchetto Thursday Night Football della NFL. Costi che sono inclusi nell’abbonamento mensile Amazon Prime Video, che negli Stati Uniti costa 14,99 dollari.

Un’applicazione autonoma come l’eventuale Amazon Prime Video per lo sport potrebbe anche voler dire un abbonamento a parte per i contenuti sportivi, un po’ come fa DAZN in Italia, dove attualmente Prime Video trasmette 16 partite di Champions League senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento standard da 4,99 euro.

Per cui la domanda che si fanno in tanti è: quanto potrebbe costare un abbonamento ad un canale Amazon Prime Video dedicato esclusivamente allo sport?