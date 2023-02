Amazon, questo campanello smart costa pochissimo: sconto esagerato

Le offerte di San Valentino di Amazon ti faranno innamorare dei tanti prodotti per la smart home che troviamo sul sito di e-commerce. In questi giorni vi abbiamo parlato dei Fire TV Stick, delle telecamere di sicurezza e oggi è il turno del campanello smart Blink Video Doorbell. Si tratta di uno degli ultimi prodotti lanciati da Blink, azienda specializzata in sicurezza che fa parte del grande gruppo Amazon. Il campanello smart è una delle ultime novità in fatto di smart home e domotica e pian piano sta sempre più prendendo piede nelle abitazioni degli italiani.

E li merito è anche di prodotti come Blink Video Doorbell che abbinano alle ottime prestazioni anche un prezzo vantaggioso. Che diventa eccezionale quando lo troviamo in offerta come oggi. Grazie allo sconto del 35% il prezzo crolla verticalmente e scende addirittura sotto i 40€, toccando il minimo storico dell’ultimo periodo. Un prezzo alla portata di molti e di cui bisogna approfittare subito: questo campanello è al momento quello più venduto su Amazon e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Blink Video Doorbell

Blink Video Doorbell: caratteristiche e funzionalità

Il prezzo potrebbe trarre in inganno e far pensare che questo campanello smart sia realizzato con materiali scadenti. Ma non è così, si tratta di uno dei migliori dispositivi nella sua fascia di prezzo e assicura prestazioni e funzionalità migliori rispetto a tanti altri campanelli intelligenti anche più costosi.

D’altronde il fatto di essere prodotto da Amazon dovrebbe già essere un marchio di affidabilità. Uno dei punti di forza del Blink Video Doorbell è la facilità con cui si monta e si configura. Lo so può addirittura collegare all’impianto già esistente oppure utilizzarlo in modalità wireless (in questo caso viene alimentato da delle batterie). Essendo un campanello smart, è necessario collegarlo alla rete Wi-Fi della propria abitazione per poterlo gestire da remoto e controllare tramite l’app chi ha suonato o cosa sta accadendo intorno alla propria abitazione.

La telecamera integrata nel dispositivo fornisce immagini in alta definizione a 1080p e ha anche la visione notturna grazie ai raggi infrarossi. I sensori ti avvisano ogni volta che rilevano un movimento davanti al campanello e grazie all’audio bidirezionale puoi rispondere direttamente tramite l’app dello smartphone. È compatibile anche con Alexa.

Puoi salvare le immagini localmente utilizzando il Sync Module 2 e una chiavetta USB (accessori acquistabili separatamente), oppure salvarli nel cloud sottoscrivendo un abbonamento al servizio offerto da Blink.

Blink Video Doorbell in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta e sconto eccezionale per il campanello smart Blink Video Doorbell. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 38,99€ con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Si tocca il minimo storico e il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come detto, si tratta del dispositivo più venduto nella sua categoria di prodotto e le scorte potrebbero terminare a breve.

Blink Video Doorbell

