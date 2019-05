Amazon rinnova il Fire 7: più potenza e memoria a 70 euro

17 Maggio 2019 - Sarà pur vero che il mercato dei tablet è in continua contrazione – soprattutto quelli con sistema operativo Android – ma se Amazon continua a investirci un motivo ci sarà. Il gigante dell’e-commerce, infatti, vanta una delle linee di tablet più longeve sul mercato e non ha smesso di crederci. Lo dimostra il nuovo Amazon Fire 7 2019, tablet di fascia bassa presentato in queste ultime ore.

Come sempre caratterizzato da una scheda tecnica entry level, il Fire 7 è uno tablet low cost che, però, è perfetto per l’utilizzo quotidiano. Lo schermo luminoso, la memoria più ampia e il nuovo processore, infatti, permettono di navigare online, controllare posta elettronica e profili social, vedere film, scrivere documenti di testo, leggere i libri del Kindle Store e decine di altre attività. A questo si unisce un prezzo di listino di gran lunga inferiore ai 100 euro, che rende il nuovo tablet Amazon particolarmente appetibile.

Caratteristiche Amazon Fire 7 2019

Come dice anche il nome, il Fire 7 edizione 2019 ha un display LCD IPS da 7 pollici con risoluzione 1024×600 pixel. All’interno della scocca trova spazio un SoC quadcore da 1,4 gigahertz accompagnato da 1 gigabyte di RAM e 16 o 32 gigabyte di spazio d’archiviazione, espandibili con scheda microSD fino a 512 gigabyte. Completano la scheda tecnica i vai sensori di connettività (Wi-Fi e Bluetooth), la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore (entrambe con sensore da 2 megapixel) e una batteria in grado di assicurare un’autonomia fino a 7 ore di lettura, ascolto di musica, riproduzione di serie TV e film e navigazione del web

Integrazione Fire 7 2019 con Amazon Prime

Nel caso abbiate l’abbonamento ad Amazon Prime, il Fire 7 edizione 2019 diventa un canale di accesso preferenziale al mondo dei contenuti multimediali del gigante dell’e-commerce. Grazie a Prime Video, infatti, si potranno guardare film, serie TV e produzioni esclusive Amazon; con Prime music si ha accesso a un database di oltre 2 milioni di titoli da ascoltare dove e quando si vuole senza interruzioni pubblicitarie; Prime Reading dà accesso a centinaia di libri gratis, trasformando il tablet in un lettore ebook formidabile; Twitch Prime è la porta di accesso al mondo del gaming mobile.

Quando esce e quanto costa l’Amazon Fire 7 2019

Amazon Fire 7 2019 è già disponibile su Amazon a 69,90 euro nella versione da 16 gigabyte di memoria. Se volete raddoppiare lo spazio d’archiviazione il prezzo aumenterà di 10 euro, arrivando così a 79,90 euro.