Mentre mezza Italia sbatte la testa al muro cercando di far funzionare l’app IO per avere il Cashback di Natale, Amazon risponde con una pagina di offerte che fanno impallidire il 10% di rimborso, per un massimo di 150 euro, che promette il Governo a chi decide di fare acquisti nei negozi fisici. Gli sconti Amazon di Natale, infatti, in certi casi superano il 30%.

Una sorta di (ennesimo) Prime Day, solo che non è riservato agli utenti Prime, con offerte in quasi tutte le categorie di prodotti: giochi e giocattoli per bambini, informatica e software, smartphone e accessori, sport e tempo libero, moda, cura della persona, casa e cucina, TV e Home Cinema, fai da te, videogiochi e accessori per console, device per la smart home, cancelleria e ufficio, musia e apparecchi per ascoltarla, prima infanzia, fotocamere, bellezza, cibo, bevande, auto e moto, prodotti per animali, gioielli e orologi e persino valigeria. Insomma: Amazon ha intenzione di fare una forte concorrenza, per tutto il periodo dello shopping natalizio, ai commercianti al dettaglio.

Amazon: offerte di Natale su smartphone e tablet

Come sempre accade con le offerte di Amazon le più corpose sono quelle sui prodotti di elettronica, informatica, smartphone e tablet. Il tablet Huawei MatePad T8 LTE, ad esempio, è in vendita con 29% di sconto a 99,90 euro. Il fratello grande Huawei MatePad T10 WiFi è in vendita con il 31% di sconto a 109,90 euro.

Fortissimo sconto (-38%) sullo smartphone Huawei P40 con 128 GB di memoria: 499,90 euro, in pratica un top di gamma al prezzo di un medio di marca. Il fratello maggiore P40 Pro con 256 GB è invece in vendita a 699,99 euro, con il 33% di sconto.

Amazon: offerte di Natale su laptop e monitor

Il monitor da gaming Acer Predator da 24,5 pollici è in vendita a 459 euro, con il 18% di sconto. Per i gamer che (non) badano a spese, invece, c’è il monitor Predator da 43 pollici 4K a 1.199,90 con il 20% di sconto.

Tra i laptop in offerta ci sono invece il Microsoft Surface 3 da 15 pollici a 1.199 euro (-14%) e il Huawei MateBook X Pro 2020 a 1.499,99 euro (-25%).