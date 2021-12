Amazon Smart Air Quality Monitor è finalmente disponibile in Italia

Annunciato a inizio novembre, come previsto è arrivato anche in Italia Smart Air Quality Monitor, l’ultimo dispositivo smart di Amazon che si aggiunge ai già tanti dispositivi della linea Echo. Come è facile intuire dal nome, si tratta di un monitor della qualità dell’aria in ambiente domestico.

Lo Smart Air Quality Monitor è un dispositivo che richiede la presenza in casa di uno smart speaker compatibile con Alexa, altrimenti i dati rilevati e gli avvisi relativi al superamento delle soglie di inquinamento dell’aria potranno essere gestiti solo tramite l’app Alexa per smartphone. Questo perché Smart Air Quality Monitor non è dotato di un altoparlante o un microfono, e Alexa non è integrata nel dispositivo. Ma il dispositivo è pienamente compatibile con Alexa, quindi potremo collegarlo a un Amazon Echo per usarlo con i comandi vocali. Ad esempio potremo chiedere ad Alexa di sapere com’è la qualità dell’aria in casa, oppure chiederle a quale temperatura si trova la stanza.

Amazon Smart Air Quality Monitor: caratteristiche tecniche

Smart Air Quality Monitor occupa pochissimo spazio e può essere posizionato ovunque ci sia una presa di corrente: misura appena 6,5×6,5×4,5 centimetri e consuma appena 5 watt di energia elettrica.

Sul frontale del dispositivo c’è una griglia che fa da presa d’aria, dietro (cioè dentro il monitor) ci sono 5 sensori di rilevazione di altrettanti parametri di qualità dell’aria: particolato, composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio, umidità e temperatura.

I dati letti dai sensori potranno essere letti uno ad uno tramite l’app di Alexa, oppure potremo chiedere all’assistente vocale di Amazon di offrire degli indici sintetici di qualità dell’aria, più facili da capire. Quando Smart Air Quality Monitor rileva una qualità dell’aria scarsa, invia una notifica dal dispositivo Echo associato oppure allo smartphone, sull’App Alexa.

Il collegamento all’ecosistema smart della casa avviene tramite WiFi (a 2,4 GHz) o tramite Bluetooth Low Energy 4.2.

Amazon Smart Air Quality Monitor: quanto costa

Il prezzo di Amazon Smart Air Quality Monitor è di 79,99 euro e, naturalmente, si può comprare solo su Amazon. Non è estremamente economico come molti altri prodotti Amazon, ma ha il vantaggio di integrarsi facilmente e completamente con Amazon Alexa. Cosa che molti altri monitor della qualità dell’aria non fanno.

Amazon Smart Air Quality Monitor – Monitor qualità dell’aria – Sensori di PM, monossido di carbonio, VOC, umidità e temperatura – Compatibile con Alexa