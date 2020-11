Amazon Vinyl Week: una settimana di offerte per gli amanti della musica

Anche per gli amanti della musica arriva un’offerta ad hoc nella proposta di Amazon con la Vinyl Week. Una selezione di giradischi, cuffie, casse e vinili di diversi artisti a prezzi scontati per ampliare la propria collezione musicale su diversi generi che rientra tra gli sconti del Black Friday Anticipato di Amazon.

L’e-commerce di Jeff Bezos lancia la promozione “Starter Kit Vinili”: chi acquista 5 vinili da una selezione di brani tra il 2 e il 30 novembre 2020 riceverà un buono da 25 euro da spendere per un giradischi a scelta su Amazon. Se il buono non verrà speso entro la fine della promozione, il credito residuo andrà perso. Per chi invece ama la musica, ma preferisce lo streaming, c’è il servizio Amazon Music Unlimited con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani di diversi artisti. Per chi è cliente Prime, invece, nell’abbonamento è inclusi Amazon Music con 2 milioni di brani inclusi.

Vinyl Week: le migliori offerte per giradischi, cuffie e casse

Amazon lancia una nuova iniziativa per chi ama la musica con lo Starter Kit Vinili. Acquistando 5 vinili tra il 2 e 30 novembre dalla selezione a questo link, si otterrà un buono da 25 euro da spendere per comprare un nuovo giradischi su Amazon.it.

Sono molte le occasioni per avvicinarsi all’universo della tecnologia “vintage”, ecco allora le migliori offerte per cuffie, casse e giradischi:

Vinyl Week, i vinili in offerta su Amazon

Con la Vinyl Week, Amazon dedica una settimana agli amanti della musica con prezzi speciali dedicati ai vinili. Ecco alcuni degli artisti nel vasto catalogo di offerte dell’iniziativa:

Vinili su Amazon: le offerte a tempo limitate

Tra gli ultimi vinili in uscita su Amazon, si possono trovare offerte a tempo limitate anche durante il Black Friday Anticipato. Eccone alcune:

Forever di Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, Vinyl Transparent Limited Edt. Numbered a 20,31 euro invece di 23,85;

di Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, Vinyl Transparent Limited Edt. Numbered a 20,31 euro invece di 23,85; Parachutes dei Coldplay a 21,24 euro invece di 28,74;

dei Coldplay a 21,24 euro invece di 28,74; Delicate Sound Of Thunder dei Pink Floyd, box 3 LP a 58,99 invece di 62,99.

Amazon Music Unlimited: il servizio per chi ama la musica

Per chi ama la musica in qualsiasi formato e oltre al vinile vuole averla sempre con sé, l’abbonamento Amazon Music Unlimited è l’ideale. L’abbonamento da 9,99 euro al mese, con i primi 3 mesi gratis di prova, dà accesso a un vasto catalogo con oltre 60 milioni di brani di vari artisti, senza pubblicità, e per ascolto offline con skip illimitati o ancora direttamente dai dispositivi che supportano Alexa.