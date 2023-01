Amazon Warehouse, torna lo sconto su migliaia di prodotti

Senza fare troppo clamore, ma come al solito in grande stile: potremmo descriverla così l’ultima iniziativa di Amazon, che da oggi 25 gennaio sconta migliaia di prodotti Amazon Warehouse fino al 12 febbraio. Uno sconto consistente, tra l’altro, che si aggiunge alla naturale convenienza dei prodotti Warehouse.

Amazon Warehouse: lo sconto

Lo sconto applicato su moltissimi prodotti di Amazon Warehouse è fisso e pari al 20% del prezzo visibile. L’utente, però, inizialmente vede il prezzo non scontato e solo quando finalizza l’acquisto, poco prima di pagare, può vedere la consistente riduzione di prezzo.

Per sapere se un prodotto che ci interessa è scontato basta aprire la sua scheda: se lo è vedremo una spunta bianca su sfondo verde e la scritta "Risparmia 20% al check-out".

Non dovremo fare altro che mettere il prodotto in carrello e procedere all’acquisto: poco prima di pagare verrà applicato lo sconto promesso, pari al 20%.

Amazon Warehouse: come funziona

Ricordiamo che i prodotti Amazon Warehouse sono quelli usati e restituiti dai clienti, ma controllati e garantiti da Amazon. Molto spesso si tratta di prodotti acquistati per sbaglio, o restituiti perché l’utente ci ha ripensato o ne ha comprati due inavvertitamente.

Amazon, in ogni caso, specifica chiaramente in che condizioni è il prodotto con quattro definizioni, ognuna della quale viene poi dettagliata:

Usato – Come nuovo

Usato – Ottime condizioni

Usato – Buone condizioni

Usato – Condizioni accettabili

Questi prodotti usati sono rimessi in vendita da Amazon stessa ad un prezzo spesso molto conveniente, al quale ora si aggiunge lo sconto ulteriore del 20%.

Questi prodotti sono soggetti alla normale politica di reso di Amazon, ma chiaramente si tratta spesso di pochissimi pezzi in condizioni simili e, quindi, non è detto che sia possibile una sostituzione del prodotto (ma il rimborso è sempre possibile).

Tutti i prodotti Amazon Warehouse, inoltre, sono coperti da garanzia legale proprio come quelli nuovi e, in caso non sia possibile ripararli, Amazon rimborsa il cliente per l’intera cifra pagata all’acquisto.

Amazon Warehouse Vs Amazon Outlet

Infine, vi invitiamo a non confondere Amazon Warehouse con Amazon Outlet. Quest’ultima è la sezione di Amazon dedicata ai prodotti in super sconto perché rimasti invenduti. Si tratta di prodotti nuovi, non usati, e nella loro confezione originale integra.

Anche in questo caso si possono fare ottimi affari, ma tra le due sezioni c’è una grande differenza: mentre Amazon Outlet è piena di prodotti che non hanno incontrato il gusto del pubblico, Amazon Warehouse è piena di prodotti famosi ad alto volume di vendita, tanto che alcuni sono tornati indietro e sono ora di nuovo in vendita.

