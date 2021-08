American Horror Story: in arrivo due nuovi spin-off

A poche settimane dall’uscita del primo spin-off di American Horror Story (AHS) la rete via cavo FX ha annunciato la preparazione di ulteriori altri due spin-off, uno a tema sportivo e l’altro sentimentale. In arrivo American Love Story e American Sports Story. Scopriamo assieme come ci coinvolgeranno questi due nuovi spin-off.

Ryan Murphy, insieme allo storico partner Brad Falchuk, continua con il suo estro creativo a raccontare altre storie americane e allarga la famiglia di AHS. American Love Story, lo spin-off a carattere sentimentale, racconterà storie d’amore travolgenti, capaci di catturare l’attenzione del mondo. Lo spin-off a tema sportivo, American Sports Story, concentrerà le vicende di ogni episodio nel rivivere un avvenimento importante di una figura sportiva, ma con la particolarità di rileggere in chiave moderna quel momento e sotto prospettive diverse. Il genio di Murphy è pronto a espandere ulteriormente l’universo di American Horror Story.

Chi sono i protagonisti

Nella prima stagione di American Love Story verrà raccontata, episodio dopo episodio, la storia del travolgente corteggiamento e passionale matrimonio tra John F. Kenney Jr., e Carolyn Bessette. I due protagonisti giovani e belli hanno avuto una storia d’amore sofferta. Furono innumerevoli le pressioni sulle loro carriere e altrettante le voci relative a un divorzio. Vissero al centro delle cronache dei tabloid internazionali per diverso tempo, fino al loro tragico epilogo. I due innamorati morirono in un brutto incidente aereo che si schiantò, in una nebbiosa notte estiva, nell’oceano a largo delle coste del Massachusetts. Un finale di storia misterioso e convulso, che sappiamo essere molto caro a Ryan Murphy, anche per altre sue creazioni.

La prima stagione di American Sports Story, secondo le ultime novità, dovrebbe raccontare la storia del giocatore della National Football League americana, Aaron Hernandez, la sua ascesa e tragica fine. Il giocatore fu incriminato per omicidio di primo grado e condannato all’ergastolo nel 2015. Hernandez fu poi ritrovato morto suicida: si impiccò all’età di 27 anni nella sua cella della prigione del Souza Baranowski Correction Center, a Shirley, nel Massachusetts. Questa prima stagione di American Sports Story prenderà ispirazione dal podcast omonimo Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc.

Entrambi questi nuovi spin-off hanno, come altre serie del talentuoso Murphy il carattere antologico.

Le dichiarazioni

Pare che ai responsabili della rete, in particolare il presidente di FX John Landgraf, quando hanno avuto sopra il tavolo il progetto dei due spin-off di Murphy siano stati da subito entusiasti dell’opportunità che avevano davanti. La collaborazione iniziata con American Horror Story è proseguita con progetti validi per spettacoli che possiamo dire essere i migliori di questa generazione televisiva americana, basti pensare al favore del pubblico per American Crime Story.

La collaborazione e l’estro creativo tra Ryan Murphy, Brad Falchuk e Nina Jacobson ha portato ad altri importanti titoli conosciuti da tantissimi: il caso O.J. Simpson, L’assassinio di Gianni Versace e Impeachment.