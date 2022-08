Anche Adidas ha fatto delle cuffie wireless a ricarica solare

Andando avanti con il processo evolutivo, le cuffie wireless garantiscono una qualità audio sempre più vicina a quella offerta dalle cuffie cablate, con la differenza principale tra le due tecnologie che adesso è rappresentata dalla presenza delle batterie che costringono gli utenti a ricaricarle, specie se vengono utilizzate assiduamente.

Oltre alla naturale evoluzione delle batterie, capaci di offrire una sempre crescente capacità a parità di spazio occupato e capaci di ricaricarsi sempre più velocemente, alcuni produttori di cuffie wireless (ma non solo) stanno esplorando strade alternative per aumentare considerevolmente l’autonomia dei propri dispositivi. Tra questi produttori rientra Adidas che, dopo avere lanciato le cuffie wireless RPT-01 con 40 ore di autonomia in riproduzione, ha recentemente lanciato in collaborazione con Zound Industries le nuove cuffie Adidas RPT-02 SOL, cuffie dal design pressoché invariato ma che raddoppiano addirittura l’autonomia grazie alla ricarica solare.

Adidas RPT-02 SOL: caratteristiche tecniche

Le nuove cuffie wireless over-ear RPT-02 SOL marchiate Adidas, offrono un design praticamente identico rispetto a quelle della generazione precedente, sia in termini estetici che di ingombri, ma sono in grado di offrire fino a 80 ore di autonomia (contro le 40 delle precedenti RPT-01) e offrono un plus non indifferente: possono ricaricarsi in qualsiasi momento della giornata.

Le Adidas RPT-02 SOL, certificate IPX4, e quindi resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, e realizzate con una combinazione di plastica riciclata e nylon, presentano un archetto realizzato con un materiale altamente flessibile, realizzato dalla svedese Exgeer e chiamato Powerfoyle, che contiene celle solari e può essere serigrafato su plastica, aprendo l’uso su svariati ambiti, dalle pareti alle automobili all’elettronica di consumo.

Questa tipologia di celle solari consentono alle nuove cuffie di Adidas di ricaricarsi in svariate condizioni di luce, che non dovrà per forza essere naturale, forte e costante, ma potrà essere anche luce artificiale. Va sottolineato, tuttavia, che Adidas non è la prima azienda a realizzare cuffie a ricarica solare (le più famose sono le "Los Angeles" di Urbanista), ma si tratta ancora di una tecnologia piuttosto rara.

Le Adidas RPT-02 SOL sono, inoltre, dotate di controlli intelligenti per potere passare al brano successivo, mettere in pausa o modificare il volume; c’è perfino un indicatore che aiuta l’utente a trovare la luce migliore per poterle ricaricare. In conclusione, le cuffie consentono anche una ricarica più classica, tramite la porta USB-C presente a bordo.

Adidas RPT-02 SOL: quanto costano

Le nuove cuffie Adidas RPT-02 SOL sono già disponibili negli USA ad un prezzo tutto sommato contenuto, pari a 229 dollari, e saranno disponibili anche in Italia, a partire dalla mezzanotte del prossimo 23 agosto 2022.