Anche questo Natale Microsoft vende maglioni brutti

Il Natale è in arrivo, anche sullo shop digitale "Xbox Gear Shop" di Microsoft. Proprio per le imminenti festività il colosso di Redmond ha pensato a un regalo a tema che, di certo, non lascerà insoddisfatti gli amanti dei giochi di Windows, il tutto impacchettato in uno stile piacevolmente retrò che rimanda direttamente ai primi anni ‘90.

Non è il primo anno che Microsoft si lancia in questa particolarissima avventura. Nel 2020, sullo stesso shop, ci è finito il primo Ugly Christmas Sweater, ovvero quello che in italiano suona come il "maglione di Natale brutto". Si tratta di una tradizione tipica dei paesi anglosassoni che sta lentamente prendendo piede anche in Italia. Sono infatti sempre di più i negozi, soprattutto catene statunitensi e inglesi, che si lanciano nella vendita di maglioni a tema natalizio dallo stile appositamente kitsch o che richiama temi completamente antitetici al periodo dell’anno; insomma, maglioni a festa così brutti o inconsueti da diventare "imperdibili".

Microsoft, com’è l’Ugly Christmas Sweater 2021

Protagonista del maglione 2021 è un grande classico dei giochi targati Microsoft, ovvero "Campo minato". Nonostante nel corso del tempo sia stato ribattezzato "Prato fiorito", con tanto di boccioli in fiore al posto delle bombe, quello che appare sul capo di abbigliamento di quest’anno è proprio la versione originale del 1990, dettaglio confermato dal contatore delle mine rimanenti che riporta proprio tale numero in bella vista.

Anche il logo di Windows è dell’epoca: si tratta infatti il classico formato a bandiera che riporta direttamente a Windows 3.1, sistema operativo che ha visto la luce nell’ormai lontano 1992. Ovviamente lo schema delle caselle di gioco ricorda la forma di un albero di Natale stilizzato, con tanto di fiocchi di neve sullo sfondo (un vivace punto di colore che ricorda quello del "Blue screen of death"), numeri colorati e bombe esplose posizionate come palline e decori a festa.

Ugly Christmas Sweater Microsoft, dove acquistarlo

Attualmente, il maglione natalizio di Microsoft è disponibile esclusivamente sullo store statunitense, dove è in vendita al prezzo di 74,99 dollari, ma con l’opportunità di spedizione internazionale che consente di riceverlo anche in Italia. Rispetto a quello di Natale 2020, quando a essere protagonista fu il programma di grafica MS Paint, che andò sold out in sole 24 ore il prezzo risulta aumentato di 5 dollari, andando a toccare una cifra non proprio popolare ma sicuramente abbordabile per chi vorrà portarsi a casa un pezzo da collezione.

Se l’anno scorso parte dei proventi venne donata a "Girls Who Code", organizzazione no profit che punta ad aumentare il numero di ragazze nel mondo della programmazione fornendo loro le abilità e la tecnologia indispensabili per il grande passo nel settore, per il 2021 Microsoft ha scelto "AbleGamers". All’associazione che si occupa dei gamer con disabilità Microsoft ha donato la somma di 100 mila dollari.