Anche Samsung potrebbe fare uno smartphone da gaming

Gli smartphone top di gamma di Samsung hanno prestazioni così elevate da essere adatti anche per il gaming, ma ad oggi l’azienda sudcoreana non offre un modello gaming smartphone dedicato. Un nuovo brevetto depositato, però, fa pensare che uno smartphone dedicato ai gamer sia presto in arrivo.

I telefoni pensati per i gamer spesso offrono delle caratteristiche che vanno oltre a un processore molto potente e una qualità grafica eccellente. Ad esempio, sono dotati di un sistema di raffreddamento costituito da vere e proprie ventole integrate nel device. Secondo quanto riportato dal sito LetsGoDigital, Samsung ha registrato all’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) la proprietà intellettuale della frase "Attiva la modalità ventola" e "Libera il potere della tua ventola" per i suoi dispositivi mobili. Ad oggi, però, nessun tablet o smartphone dell’azienda sudcoreana è dotato di ventole di raffreddamento: una mossa che fa pensare che l’annuncio del primo gaming phone di Samsung nel prossimo anno sia sempre più vicino.

Samsung registra il marchio "modalità ventola"

Nelle ultime settimane, come riporta il sito LetsGoDigital, Samsung Electronics ha depositato diversi brevetti e registrato alcuni slogan per i suoi futuri dispositivi mobili. Tra questi ci sono "Armor Frame" e "Pro-Shield", che con molta probabilità si riferiscono agli attesi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Ad attirare l’attenzione di LetsGoDigital, però, è stato un altro marchio depositato l’11 maggio 2021 sia all’EUIPO, ufficio europeo per la proprietà intellettuale, che al corrispettivo inglese UKIPO, l’ufficio del Regno Unito. Si tratta della frase "Attiva la modalità ventola" che è stata registrata per i dispositivi di Classe 9, una categoria che si riferisce a smartphone e tablet. Una mossa che suggerisce come i futuri smartphone Galaxy potrebbero essere dotati di un sistema di raffreddamento interno a ventola.

Il primo gaming phone Samsung è in arrivo?

Negli anni Samsung ha sviluppato delle soluzioni per il raffreddamento per i suoi smartphone, destinate soprattutto ai top di gamma che offrono prestazioni elevate. Si va dal sistema Water Carbon Cooling al Copper Vapor Chamber, fino ai Graphite Cooling pad. Nessuno di questi sistemi usati per i dispositivi mobili, però, integra una ventola. Negli ultimi anni, però, sempre più produttori di gaming phone hanno introdotto ventole nei propri dispositivi. Si va dai Red Magic di Nubia fino al nuovo Legion Phone Duel 2 di Lenovo presentato ad aprile 2021.

La registrazione della frase "Attiva la modalità ventola" per smartphone e tablet lascia quindi ipotizzare che Samsung è pronta quanto meno a testare dei device mobili dotati di ventola, che potrebbero quindi essere destinati al gaming. La presenza di una ventola potrebbe essere integrata nei prossimi foldable dell’azienda sudcoreana o ancora nel Galaxy S21 FE, che potrebbe arrivare il prossimo agosto. Sembra quindi che il primo gaming phone di Samsung sia sempre più vicino e non resta che attendere per vedere quali saranno le future proposte per i gamer.