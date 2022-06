Ancora in smart working? Le offerte per rimanere connessi sempre

Lo smart working è diventata una possibilità alla quale molti non possono più rinunciare e le aziende, dopo la pandemia, si sono adattate a questo importante cambiamento, permettendo ai dipendenti di continuare a praticarlo.

Lavorare da casa, quindi dover vedere colleghi e responsabili online in videochiamata, significa dover avere una connessione Internet casa senza limitazioni, in modo tale da non dover avere il timore di poter terminare i Giga inclusi.

Nelle prossime righe analizzeremo alcune delle migliori offerte del momento per lavorare da casa e restare sempre connessi, con l’analisi dei costi previsti ogni mese e di eventuali altri servizi aggiuntivi.

Super Fibra di WINDTRE

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE è disponibile al costo di 24,99 euro al mese (oppure di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile) e permette di avere accesso a una promozione di tipo all inclusive.

Cosa significa? Che si avrà diritto non solo a Internet illimitato, fino alla velocità massima di 1 Giga in download, ma anche ad altri servizi inclusi, quali:

il modem, con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate senza limiti da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime video.

In aggiunta, attivando questa promozione, si potrà avere accesso a Giga illimitati sullo smartphone: si tratta di un servizio gratuito davvero utile, soprattutto nei casi in cui ci si potrà ritrovare a lavorare lontano da casa. Si potrà utilizzare lo smartphone in modalità hotspot e connettersi alla rete in qualsiasi momento.

Vodafone Internet Unlimited

Per avere Internet illimitato è possibile scegliere anche la promozione dell’operatore Vodafone, chiamata Internet Unlimited, con la quale si potrà navigare con la fibra ottica di tipo FTTH, fino a un massimo di 2,5 Giga in download.

Questa offerta, che ha un costo di 24,90 euro al mese – e di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile – comprende anche le chiamate da numero fisso e un modem di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, che renda la connessione più performante in tutta la casa.

La tariffa di Vodafone può essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM Mobile: aggiungendo l’offerta Family+ al costo di 9,99 euro al mese, si potranno avere Giga illimitati per lo smartphone, in modo tale da potersi connettere in qualsiasi momento, anche quando si è in trasferta per lavoro.

Qualora non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, inoltre, si potrà puntare sulla promozione Vodafone Casa Wireless+. che ha un costo di 26,90 euro al mese e consente di navigare con la rete di tipo FWA, ovvero la cosiddetta fibra misto radio, che sfrutta le onde radio dello smartphone per potersi connettere.

In questo caso, si potrà navigare fino alla velocità massima di 100 Mega, senza alcuna limitazione. Si riceverà un modem Wi-Fi per potersi connettere alla rete wireless e le chiamate da numero fisso saranno illimitate.

Fibra TIM

Tra i gestori di telefonia storici tra quelli che operano in Italia troviamo TIM, che attualmente propone una promozione in fibra ottica di tipo FTTH, gratuita fino al 31 agosto 2022 (dal 1° settembre 2022 si dovranno pagare 29,90 euro al mese).

L’abbonamento mensile comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, di tipo illimitato;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso in cui si dovesse attivare l’offerta online;

il contributo di attivazione gratis fino a fine agosto, e poi incluso nel costo del canone mensile a 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+, gratis fino a fine agosto, e poi incluso nel costo del canone mensile a 5 euro al mese per 48 mesi.

Fino al 30 giugno 2022 si potrà inoltre ricevere Google Nest Mini, da usare come sveglia, per ascoltare musica o per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie. Cosa succede se la fibra ottica non arriva nel luogo in cui si abita?

Anche con TIM si potrà optare per una promozione di tipo FWA, ovvero TIM Premium FWA, la quale ha un costo fisso mensile di 24,90 euro al mese (oppure di 15,90 euro al mese qualora si fosse già clienti di linea fissa) che prevede Internet Illimitato.

Si potrà navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload (quindi a una velocità maggiore rispetto a quella di una comune rete di tipo ADSL) e ricevere un modem di tipo FWA, indoor oppure outdoor a seconda delle effettive necessità.