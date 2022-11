Ancora smart working? Ecco le 5 connessioni consigliate per il lavoro da casa

Lavorare da casa è una possibilità che stanno vivendo ancora in tanti, grazie allo smart working e alla maggiore flessibilità del lavoro da remoto dopo l’emergenza mondiale coronavirus.

Quali sono le promozioni Internet casa più convenienti? Quali i consigli da seguire per riuscire a individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze? Scopriamolo di seguito nel dettaglio.

Connessioni smart working: confronta le migliori offerte Internet casa

Connessioni per lo smart working: come scegliere

Chi lavora da casa potrebbe avere bisogno di una connessione più o meno potente, sia nella velocità di download (scaricamento) che si upload (caricamento di dati in rete).

In aggiunta, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare ai quali potrebbe servire, dovrebbe essere anche una rete che non ha problemi in caso di sovraffollamento degli utenti.

La prima cosa da fare è confrontare le varie offerte disponibili – meglio se con l’utilizzo di un comparatore – mettendo nero su bianco quelli che sono i servizi inclusi e i costi da sostenere.

Il secondo passaggio in un certo senso obbligato consiste nella verifica della propria copertura di rete (basta fornire il proprio indirizzo di residenza e una mail) per conoscere in anticipo a quale velocità sarà possibile navigare.

Tra offerte in fibra ottica FTTH e FTTC, che hanno un costo inferiore a 30 euro al mese, con soluzioni di tipo all inclusive, ci sono promozioni che permettono di navigare anche dalle zone che non sono coperte dalla fibra, ovvero le cosiddette offerte wireless (fibra FWA), che hanno un costo ancora più basso). Analizziamo alcune proposte nel dettaglio.

Offerte Internet casa: confronta le promozioni più convenienti

Migliori connessioni smart working: top 5

Una prima cosa da sapere quando si valuta una nuova offerta Internet casa da utilizzare durante lo smart working è rappresentata dalla presenza di offerte che costano di meno per i già clienti mobile.

Tra le soluzioni disponibili troviamo per esempio la fibra di WINDTRE, che ha un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, e di 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti (quindi sia per le nuove attivazioni, sia per le migrazioni da un altro operatore).

In questa promozioni, sono inclusi:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati su 3 SIM mobile WINDTRE;

un modem di ultima generazione.

Scopri quali sono le migliori promozioni Internet per lavorare da casa

Una promozione simile è offerta da Vodafone con la sua Internet Unlimited che ha un costo pari a 22,90 euro al mese per i già clienti mobile, e un prezzo scontato di 27,90 euro al mese per tutti gli altri clienti.

Si potranno avere a propria disposizione ogni mese Internet senza limiti fino a 2,5 Giga in download, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un modem di ultima generazione incluso.

Una promozione interessante, con la quale poter navigare in modo illimitato fino a 2,5 Giga in download è poi la fibra proposta da Fastweb, che mette a disposizione una rete in fibra ottica (ovviamente nelle zone già coperte) a partire da 26,95 euro al mese, con la quale si potranno avere Internet senza limiti, modem e contributo di attivazione inclusi, i corsi della Fastweb Digital Academy (più un periodo di prova di 30 giorni entro il quale si potrà recedere senza pagare alcun costo).

La fibra ottica di TIM, ovvero l’offerta TIM WiFi Power Smart, ha un costo di 29,90 euro al mese, con fibra ottica fino a 1 Giga, modem TIM HUB+ di ultima generazione, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (ma solo per le attivazioni che avverranno online), TIM Navigazione Sicura e per la tua casa Assistenza Imprevisti in regalo per un anno intero.

Una quinta soluzione interessante che si potrebbe attivare qualora non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, è la promozione FWA TIM, la quale presenta un costo fisso mensile pari a 24,90 euro al mese (per nuovi clienti TIM).

La promozione si chiama TIM WiFi Power FWA, e comprende:

Internet illimitato fino a 100 Mega, quindi con una velocità pari a quella di un’offerta d tipo FTTC;

l’attivazione inclusa;

un modem FWA autoinstallante nel caso di kit FWA indoor;

le chiamate a consumo.

Qualora ci fosse invece bisogno di un modem outdoor, è prevista l’installazione di un’antenna esterna, che però non include il modem. Si potrà scegliere di comprarne uno in autonomia, oppure di acquistare il modem TIM HUB+, in vendita opzionale a 240 euro (rateizzabili in 48 rate da 5 euro al mese).