Android 11 arriva sul Samsung Galaxy S20 FE: cosa cambia

L’aggiornamento a One UI 3.0 basata su Android 11 di Samsung sta arrivando anche per il Galaxy S20 Fan Edition. La nuova interfaccia ha un design raffinato e semplice, garantendo agli utenti una migliore esperienza di navigazione e soprattutto una maggiore personalizzazione della schermata Home, blocco e del Pannello rapido.

L’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia One UI 3.0 sviluppata da Samsung per i suoi dispositivi arriva in anticipo per l’ultimo dei modelli della serie Galaxy S20, dato che inizialmente era previsto tra gennaio e febbraio 2021. Il rilascio dell’update, che oltre alle novità dell’interfaccia grafica contiene anche la patch di sicurezza di dicembre 2020, era iniziato nelle scorse settimane per Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. L’interfaccia offre anche widget riprogettato per la riproduzione musicale e nuove funzioni per il benessere digitale e il parental control.

One UI 3.0: tutte le novità dell’interfaccia

In attesa dell’arrivo del prossimo top di gamma Galaxy S21, Samsung ha riprogettato l’interfaccia grafica One UI 3.0 per offrire agli utenti della serie Galaxy S20 un design elegante per le schermate Home e blocco, così che sia possibile una maggiore organizzazione e migliorare sempre di più la navigazione. Tra le novità, anche una ottimizzazione per favorire il crossing tra tablet, PC e smartphone, così che il passaggio da un dispositivo all’altro dell’ecosistema Galaxy sia il più naturale possibile.

Tra le novità della One UI 3.0 ci sono anche i nuovi widget per la schermata di blocco, che interessano sia le notifiche che il riproduttore musicale. Per quanto riguarda le videochiamate, invece, avranno un nuovo layout con adesivi e animazioni.

Samsung ha perfezionato anche il suo Pannello rapido, così da consentire una maggiore personalizzazione e poter tenere tutte le funzioni più utilizzate a portata di tocco. Infine, la nuova One UI 3.0 aiuta a migliorare il benessere digitale: grazie a statistiche e nuove funzioni si potrà fare un uso più consapevole dei propri dispositivi.

One UI 3.0: quali smartphone ricevono gli aggiornamenti

Al momento l’aggiornamento per il Galaxy S20 FE è stato rilasciato in Russia e nelle prossime settimane sarà rilasciato anche su altri mercati. In un primo momento, Samsung aveva programmato questo update nella sua roadmap per il periodo tra gennaio e febbraio, ma l’azienda sudcoreana è riuscita ad anticiparlo.

Si tratta di un aggiornamento abbastanza pesante, di oltre 6 GB di dimensioni, che contiene anche la patch di sicurezza di dicembre 2020. Ecco quali smartphone ricevono gli aggiornamenti di One UI 3.0: