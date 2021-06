Android 12, arriva la nuova versione beta: tutte le novità

Google ha già cominciato a scaldare i motori per il debutto di Android 12, prossima release del robottino verde di cui è stata rilasciata la prima versione beta qualche settimana fa. L’avvicinamento alla versione stabile – quella per tutti, per intenderci – avverrà con le modalità di sempre.

La prima vera tappa del percorso che renderà Android 12 per tutti è la beta, versione preliminare di qualsiasi sistema operativo inedito che viene affidata prevalentemente agli sviluppatori, i quali possono così familiarizzare con l’ambiente ed adattare le proprie applicazioni alla nuova struttura. Anche gli utenti possono installare le release beta, però non è l’ideale per chi non vuole semplicemente sperimentare ma usa il telefono quotidianamente: le versioni beta, specie le prime, sono spesso instabili e costellate di bug. Di beta in beta avviene la sgrossatura dai problemi più evidenti e pian piano arrivano di pari passo anche le novità funzionali, fino alla versione stabile che, per Android 12, non è attesa prima di settembre.

Android 12 beta 2.1 in distribuzione

L’opera di pulizia da bug e imperfezioni di vario tipo è già partita, nonostante Android 12 beta sia una realtà recente. L’ultimo passaggio è avvenuto nelle scorse ore, quando Google ha rilasciato un piccolo aggiornamento “beta 2.1" che migliora la stabilità del sistema e mette una pezza su alcuni bug di Android 12 beta 2.

Android 12 beta 2.1 è in corso di distribuzione sugli smartphone che supportano queste prime versioni beta della prossima generazione del robottino verde, ossia i Google Pixel: Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G) e Pixel 5.

Novità e changelog di Android 12 beta 2.1

L’aggiornamento non porta con sé particolari novità funzionali, mira solamente a risolvere i bug più importanti notati da utenti e sviluppatori su Android 12 beta 2. Alcune persone, ad esempio, avevano notato dei problemi legati all’interazione con le notifiche nella schermata di blocco, tanto che non era possibile “rimuoverle" e in alcuni casi nemmeno sbloccare lo smartphone.

Sono stati poi risolti dei bug alle informazioni di meteo e calendario all’interno dell’apposito widget, nonché ulteriori problemi legati a gesture, indicatori sull’uso di microfono e fotocamera e altro. Di seguito il changelog completo allegato da Google ad Android 12 beta 2.1.