Android 12 rimandato: quando esce

A pochi giorni dalla quinta beta dedicata agli sviluppatori, Android 12 sembra ormai essere in dirittura di arrivo. Mentre gli utilizzatori e gli appassionati dell’OS mobile di Mountain View scalpitano per avere sui propri device tutte le novità previste dall’edizione in arrivo, una prova fondamentale potrebbe avere rivelato quella che sarà il momento ufficiale della sua uscita.

Secondo Mishaal Rahman, direttore capo del portale web Xda Developers, potrebbe essere solamente una questione di settimane. E, per questo, ha scelto di mostrare il particolare rivelatore attraverso un cinguettio pubblicato sul suo profilo Twitter. Nonostante la recente release che ha di fatto rimandato l’uscita, la scelta del giorno in calendario per il lancio del sistema operativo è, mai come quest’anno, vincolata da fattori di cruciale importanza, come il lancio della serie Google Pixel 6. È infatti improbabile che Big G renda disponibile sul mercato la nuova linea senza aver prima installato sulla memoria dei dispositivi e rilasciato al grande pubblico la versione definitiva del proprio Os.

Android 12, quando arriverà

L’informazione fa parte del documento contenente le informazioni diffuse dal colosso californiano ai partner OEM (“Original Equipment Manufacturer“, cioè i produttori di dispositivi che integrano Android di fabbrica) e fa riferimento alla data ultima di approvazione dei software per le differenti versioni di Android in previsione di un aggiornamento. Ciò solitamente avviene per garantire la compatibilità con i Google Mobile Services, anche se stavolta il file ha rivelato qualcosa di più.

Stando al tweet di Rahman, il giorno da cerchiare in agenda è quello di lunedì 4 ottobre 2021. Quindi, se le sue previsioni dovessero rivelarsi corrette, tra meno di un mese potremo avere a disposizione per il download la versione stabile di Android 12 AOSP (Android Open Source Project).

Si tratterebbe di poco più di due settimane, per l’esattezza 15 giorni, rispetto alla data presunta di debutto della nuova serie Pixel 6. Voci insistenti sul web, emerse dopo quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un indizio partito proprio da Big G, sostengono che il 19 ottobre sarà il giorno del lancio dei nuovi smartphone di Google. A dare man forte a questa ipotesi, il dettaglio apparso sullo schermo dei device immortalati nelle immagini promozionali diffuse su Instagram proprio da Google.

Android 12, cosa accadrà il giorno del rilascio?

Di sicuro, nel giorno X i possessori dei modelli di smartphone Google Pixel commercializzati in precedenza avranno l’opportunità di installare immediatamente la release. Per gli altri, invece, potrebbe volerci ancora molto tempo: il sistema operativo dovrà essere personalizzato dagli sviluppatori delle case produttrici di smartphone, che dovranno adattarlo ai vari dispositivi sul mercato.

Ciò potrebbe portare a una dilatazione temporale che va da poche settimane ad alcuni mesi. Un periodo, dunque, che potrebbe dare filo da torcere agli utenti più desiderosi di testare in prima persona le funzionalità in arrivo con l’edizione 12 del robottino di Google.