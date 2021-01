Android 12: una nuova funzione per usare più app insieme

Ancora molti smartphone devono ricevere Android 11, ma già arrivano le prime anticipazioni su come sarà Android 12 e quali nuove funzionalità porterà agli utenti. Una sarà molto utile per sfruttare i moderni schermi degli smartphone, sempre più grandi e dettagliati e dovrebbe chiamarsi “App Pairs“.

Cioè accoppiamento delle app, una forma avanzata di split screen per il multitasking che potrebbe cambiare molto il modo in cui usiamo le app sui cellulari Android: mentre il sistema attuale blocca le due app in una posizione dello schermo, quello nuovo permetterà di gestire le app a coppia e di muoverle e gestirle come se fossero una sola. App Pair, tra l’altro è un nome già usato anche da Samsung per una funzione molto simile e che ha anche una possibilità in più: creare delle scorciatoie sulla home per lanciare contemporaneamente una coppia di app. Forse Google porterà in Android 12 qualcosa di simile.

A che serve App Pair

La possibilità di gestire le applicazioni a coppia nello split screen sarà particolarmente utile a sfruttare schermi più grandi e definiti. Oggi lo split screen è una possibilità poco usata dagli utenti, che gli preferiscono spesso l’impostazione a singola app e il passaggio da una app all’altra tramite gesture.

Ogni produttore di smartphone Android, tramite la propria interfaccia personalizzata, offre all’utente un set di gesture diverso. A volte anche molto diverso. Se App Pair dovesse arrivare realmente in Android 12 ed essere apprezzato dagli utenti, quindi, potrebbe anche portare finalmente a ridurre le differenze tra uno smartphone Android e l’altro. Utile per Google, meno per i produttori di hardware.

Quando arriva Android 12

La prima anteprima per sviluppatori dell’attuale Android 11 è arrivata a metà febbraio 2020, quindi è possibile ipotizzare che a in un mese circa vedremo il primo assaggio di Android 12. E, con esso, una prima versione di App Pairs. Come sempre capita nello sviluppo di una nuova versione del sistema operativo Android, però, ci possiamo anche aspettare diverse modifiche nel giro di pochi mesi e, persino, che una funzione come App Pairs venga prima proposta e poi ritirata. Non ci resta che aspettare.