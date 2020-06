Android, l'app pericolosa che devi cancellare immediatamente: quale è

Upstream è una delle aziende leader nel settore della cybersicurezza e offre a molti operatori telefonici una piattaforma per proteggerli da attacchi hacker e da truffe. Questa piattaforma si chiama Secure-D e registra tutti i tentavi di frode che gli utenti subiscono ogni giorno. E i dati di questi primi mesi del 2020 sono inquietanti, nonostante lo scoppio di una pandemia globale che in teoria avrebbe dovuto rallentare il lavoro degli hacker.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero di app pericolose che nascondono virus è raddoppiato, raggiungendo quota 29.000. Mentre il numero di truffe è aumentato del 55%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (sono stati bloccati in totale 290 milioni di tentativi di truffa in tutto il Mondo, compresa l’Italia). Dai dati raccolti da Secure-D, una delle app più pericolose per gli utenti è Snaptube, un’applicazione che permette di scaricare video dal web, ma che in realtà attiva servizi a pagamento per decine di euro.

Nel mondo Android Snaptube non è una novità. Ne abbiamo già parlato lo scorso ottobre, grazie sempre a una segnalazione di Upstream. In quel caso, Secure-D aveva bloccato transazioni fraudolente provenienti da Snaptube per oltre 90 milioni di dollari. La denuncia dell’azienda, però, non sembra aver fermato l’app, che ha raggiunto i 40 milioni di download, ma che è stata eliminata dal Google Play Store (è ancora presente nei negozi di terze parti).

Quali sono le app pericolose da cancellare subito dallo smartphone Android

Il report di Upstream offre degli spunti molto interessanti. Nove delle dieci app più pericolose scoperte in questo inizio di 2020 sono presenti, o lo sono state per un breve periodo, sul Google Play Store. Cosa vuol dire questo? Che da un lato gli hacker sono sempre più abili nello sfruttare le falle di sicurezza e dall’altro che il Google Play Protect, il sistema di sicurezza sviluppato dall’azienda di Mountain View per proteggere il Play Store dalle app fraudolente ha dei problemi, non è efficiente.

I ricercatori di Upstream hanno anche individuato quali sono le categorie di app più pericolose:

editor di video e foto (soprattutto quelli gratuiti che promettono funzioni premium)

news e magazine

app social

videogame.

Non è un caso che si tratta delle categorie più ricercate dagli utenti in questo periodo di lockdown in cui si è stati costretti a restare chiusi in casa.

Quale è l’app più pericolosa scoperta da Upstream

Upstream individua anche un’app molto pericolosa e che dovrebbe essere eliminata subito dallo smartphone. Si chiama Snaptube ed è stata scaricata più di 40 milioni di volte. L’app permette di scaricare gratuitamente i video dalla rete, ma in realtà non è così. Secure-D ha bloccato oltre 30 milioni di transazioni fraudolente provenienti proprio da Snaptube in questo inizio di 2020 (dopo averne bloccate più di 70 milioni in tutto il 2019). L’app, infatti, tramite un sistema piuttosto complicato riesce ad attivare servizi a pagamento dal valore di poche decine di euro senza che l’utente riesca ad accorgersene.

L’attivazione di servizi ad abbonamento non è l’unico problema di Snaptube. L’app, infatti, mostra anche video pubblicitari in background, generando dei click involontari da parte degli utenti che producono un’altra fonte di guadagno per gli sviluppatori di Snaptube. Un sistema molto simile a quello degli adware, i virus presenti in molte applicazioni che mostrano annunci pubblicitari ingannevoli.

I consigli per difendersi dai virus Android

Al momento Snaptube non è presente sul Google Play Store, ma resta disponibile per il download su altri store di terze parti. Il nostro consiglio è di eliminarla il prima possibile dallo smartphone nel caso in cui l’abbiate installata.

I pericoli, però, possono nascondersi in qualsiasi applicazione: ricordate sempre di installare un antivirus Android e di scaricare solamente applicazioni di cui siete sicuri. Controllate sempre le recensioni e diffidate dalle app con giudizi troppo positivi: sono falsi.