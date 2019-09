Android arriva anche sui telefonini: ecco il nuovo cellulare Nokia

22 Settembre 2019 - Sin dal suo rientro sul mercato della telefonia mobile – risalente a due anni e mezzo fa – Nokia ha deciso di giocare contemporaneamente su due tavoli. Da un lato ha lanciato una nuova linea di smartphone Android che le hanno permesso di guadagnare un “posto al sole” nel settore; dall’altro ha continuato a produrre feature phone, o più semplicemente cellulari.

Stando ad alcune indiscrezioni, la casa di Espoo potrebbe ben presto avviare un “terzo fronte” nel mondo della telefonia mobile, andando a creare una sorta di anello di congiunzione tra i due universi. Un video comparso sulla piattaforma di streaming video Vimeo, infatti, mostra un prototipo di cellulare che ha un qualcosa di differente rispetto agli altri telefonini a marchio Nokia. Non ci riferiamo a qualcosa di estetico, dal momento che si tratta di un modello estremamente semplice e lineare (nella migliore delle tradizioni finniche). La peculiarità del nuvo modello di feature phone Nokia sta nel sistema operativo: al posto del solito KaiOS troviamo una versione completa di Android.

Il cellulare Nokia con Android: come è

Dal video caricato su Vimeo, a dir la verità, non è possibile ricavare chissà quali informazioni. Quello che si vede è un telefonino Nokia “classico”, con tasti fisici e navigazione tra le varie app e voci del menu attraverso il “pulsantone” centrale. La straordinarietà del dispositivo, come detto, non sta nella forma o nelle soluzioni hardware, ma quanto nella scelta fatta a livello di sistema operativo.

Nel corso del video, infatti, è possibile vedere le icone dei servizi Google più conosciuti e utilizzati come Gmail, Google Maps e YouTube. C’è spazio anche per Assistente Google, l’assistente a intelligenza virtuale che il gigante di Mountain View ha lanciato qualche anno fa. Certo, dunque, che il prototipo di cellulare mostrato nel video abbia anche la connettività alla rete 4G, così da poter navigare in completa libertà anche senza una rete Wi-Fi a portata di mano.

Anche se non si hanno notizie certe su data di lancio e stato di sviluppo del dispositivo, la fonte che ha pubblicato il video ha anticipato che Google fornirà alcune informazioni nel corso dell’evento del 15 ottobre prossimo, subito dopo aver svelato il Pixel 4. Magari, gli sviluppatori di Big G mostreranno una versione “lite” di Android, capace di funzionare anche su dispositivi poco potenti come dei semplici cellulari.