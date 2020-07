Android Auto disponibile su nuove automobili: quali modelli

Android Auto wireless arriva finalmente su alcuni modelli BMW. La novità è stata annunciata dai colleghi di Android Police, dove per caso un membro della redazione, dopo aver portato l’automobile in un’autofficina autorizzata, si è ritrovato con l’aggiornamento di Android Auto nel sistema di infotainment. L’arrivo era stato già annunciato nei mesi precedenti, ma non era stata mai data una data precisa: si vociferava che potesse arrivare a luglio, ma non c’era certezza.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, i possessori di alcune automobili del marchio tedesco potranno finalmente utilizzare Android Auto wireless e controllare alcune funzionalità del sistema di infotainment direttamente dal proprio smartphone. Bisogna dire, però, che l’aggiornamento non è disponibile per tutti i modelli (sembrerebbe che possa essere installato solo sulle vetture più recenti) e che sia necessario andare in un’autofficina ufficiale del marchio BMW per farlo installare. Ecco quali sono i modelli supportati e quali smartphone supportano Android Auto wireless.

Android Auto arriva sulle auto BMW: i modelli supportati

La lista delle auto BMW che supportano Android Auto sembra al momento essere abbastanza scarna. Il motivo è semplice: l’applicazione è supportata solo dai modelli che integrano il sistema di infotainment iDrive 7. Ecco la lista dei modelli compatibili con Android Auto:

BMW Series 3 2019 con Live Cockpit Professional

BMW Series 5 2020

BMW Series 7 2020

BMW Series 8 2019

BMW X3 2020 con Live Cockpit Professional

BMW X4 2020 con Live Cockpit Professional

BMW X5 2019

BMW X6 2020

BMW X7 2019

BMW Z4 2019.

Come detto, l’aggiornamento lo si può installare solo nelle autofficine ufficiali.

I requisiti, però, non finiscono qui. Infatti, Android Auto wireless non è compatibile con tutti gli smartphone Android, ma solo con alcuni: Nexus, Pixel e Samsung (non tutti).

Il giornalista di Android Police ha anche testato a fondo questa prima versione di Android Auto per auto BMW e ha notato più di qualche bug e malfunzionamento: Spotify ha problemi con il cambio di traccia e lo stesso capita con la riproduzione di contenuto particolari. Si tratta di bug che non inficiano l’esperienza utente e che sicuramente verranno risolti a breve.