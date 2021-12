Android: in arrivo un'importante novità per le cuffiette Bluetooth

Le recenti indiscrezioni di XDA-Developer hanno messo in luce alcune delle possibili funzionalità del futuro Android 13, ma i rumor non sembrano acquietarsi. Dopo la gestione della lingua, delle notifiche e del consumo energetico dello smartphone, altre novità potrebbero fare capolino sul robottino verde.

Secondo Mishaal Rahman, editore tecnico di Esper che ha lavorato anche per XDA-Developers, ci sarebbe un’altra modifica all’orizzonte che andrebbe ad influenzare significativamente la riproduzione audio tramite dispositivi wireless. Infatti, su Android Open Source Project (AOSP, il progetto open source dove “nascono" le nuove versioni di Android) sarebbero comparse delle novità relativamente alla connettività Bluetooth che, su Android 13, potrebbe fare uso di un nuovo (ma in realtà vecchio) standard. È ancora presto per azzardare ipotesi e manca talmente tanto tempo che il condizionale è d’obbligo. Tuttavia possiamo già farci un’idea di come potrebbe essere la riproduzione musicale sui dispositivi del prossimo anno.

Android 13, la novità per le cuffiette Bluetooth

A partire dal prossimo anno, il sistema operativo Google per dispositivi mobile potrebbe supportare il Bluetooth LE Audio. Questa tecnologia dovrebbe garantire una connessione più stabile e una riduzione dei consumi energetici per i dispositivi audio wireless collegati agli smartphone con Android 13.

Il tutto non dovrebbe comunque alterare la qualità di riproduzione. Su questo, qualcuno potrebbe avere da ridire, perché qualsiasi metodo di compressione, per sua natura, comporta una riduzione qualitativa dell’audio.

Infine, sarebbe possibile connettere più paia di auricolari per condividere la riproduzione della musica con più persone contemporaneamente. Tuttavia, è anche necessario che le cuffiette in questione supportino lo standard Bluetooth LE Audio.

Android 13, quando arriverà

Android 12 è stato rilasciato soltanto il 19 ottobre e ci sono ancora numerosi smartphone che devono essere aggiornati alla versione più recente del sistema operativo Google. Questo ci dice anche che passeranno diversi mesi prima di vedere effettivamente all’opera Android 13 e scoprire se tutte le indiscrezioni di questi giorni potranno realmente concretizzarsi.

Fortunatamente potremo apprezzare qualcuna delle nuove funzionalità già in primavera, quando dovrebbero essere lanciate le prime versioni Beta. Successivamente, il debutto ufficiale dovrebbe arrivare come ogni anno nei mesi autunnali.