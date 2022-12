Android: tante novità in arrivo prima di Natale

Molte novità sono in arrivo, entro Natale, per gli utenti di Android su smartphone, TV e smartwatch. Google ha infatti annunciato l’arrivo, nelle prossime settimane, di diverse nuove funzioni per il suo ecosistema di prodotti e servizi. Alcune saranno dedicate, almeno inizialmente, ai soli telefoni Google Pixel. Altre, invece, sin da subito o tra un po’ arriveranno anche ai normali telefoni Android.

Le nuove funzioni Android per mobile

Gli Styles nell’editor di collage di Google Foto consentono di creare collage di immagini pronte per essere condivise e ancora più belli grazie ai nuovi disegni unici degli artisti, DABSMYLA, un duo australiano e Yao Cheng Design famoso maestro di acquerello.

Per chi ama le emoji è possibile ora unire le nuove immagini per creare adesivi personalizzati disponibili poi sulla tastiera Gboard.

Con la nuova modalità di lettura su Android le persone non vedenti potranno scegliere la velocità della lettura vocale text-to-speech, mentre gli ipovedenti potranno personalizzare le impostazioni come il contrasto, tipo e dimensione dei caratteri.

Con il nuovo widget "Ricerca della schermata Home di YouTube" si potrà consultare velocemente, dalla schermata iniziale, la propria libreria di video, Short o gli abbonamenti ai canali dei creator.

Fra qualche giorno sarà possibile con l’app Google TV usare il proprio smartphone come telecomando, con interfaccia migliorata e semplificata, e continuare a navigare tra le opzioni disponibili mentre si guarda un programma.

Una novità molto utile riguarda la possibilità di salvare in Google Wallet la chiave digitale dell’auto (sempre se compatibile) per poter bloccare, sbloccare o accendere e spegnere la propria vettura. La chiave digitale potrà essere condivisa anche con familiari e amici se hanno uno smartphone Pixel o iPhone, ma molto presto questa funzione sarà estesa anche ad altri telefoni con Android 12 o superiore.

Le novità Android per smartwatch

Tra le novità di Android in arrivo sugli smartwatch ci sono nuovi quadranti Wear OS che consentiranno di contattare più facilmente amici e parenti o di visualizzare gli orari dell’alba e del tramonto per pianificare la giornata.

Altra novità riguarda l’aggiornamento dell’app Google Keep che permette di avere sempre a disposizione sullo schermo dell’orologio sia le note sia gli appuntamenti.

Le novità Android per il fitness

A partire dalla prossima settimana arriverà anche una novità per i runner, grazie alla collaborazione con Adidas. Sarà sufficiente dire "Ehi Google, inizia una corsa con Adidas Running" e l’app di Adidas specifica per chi corre si aprirà e inizierà a monitorare l’allenamento, rilevando e registrando tramite lo smartwatch paramentri fondamentali come la velocità, la distanza e la frequenza cardiaca.