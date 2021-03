Anna: dove guardare la nuova serie di Niccolò Ammaniti

Anna è la nuova serie tv dello scrittore Premio Strega Niccolò Ammaniti e arriva dopo il successo di un altro suo progetto per la TV, Il Miracolo. Si tratta di una serie distopica, che racconta il viaggio di una ragazza in un mondo post apocalittico.

Anna è tratta dall’omonimo romanzo di Ammaniti, pubblicato da Einaudi. La protagonista è interpretata dalla giovane attrice Giulia Dragotto. L’obiettivo sarà ritrovare il suo fratellino Astor. Si muoverà tra campi incolti, spazi deserti e città rase al suolo, dove la natura si è ripresa i suoi spazi. La serie è quindi una vera e propria sfida nel panorama italiano, che non tratta spesso generi vicini alla fantascienza. Sicuramente la firma di Ammaniti peserà sul risultato finale, ma al successo contribuirà anche la regia, affidata a Francesca Manieri, che ha già diretto Il Primo Re, We are who we are e Il Miracolo. La serie è commissionata da Sky Studios per Sky Italia, quindi sarà accessibile a tutti gli abbonati al servizio.

Serie tv Anna di Niccolò Ammaniti: la trama

Anna nasce come un romanzo distopico scritto da Niccolò Ammaniti. La trama della serie riprenderà quindi quella del libro ed è incentrata sul viaggio intrapreso da Anna, una ragazza di quattordici anni molto tenace e coraggiosa.

Il suo obiettivo è ritrovare il suo fratellino rapito durante una pandemia, dove il virus colpisce gli adulti ma non i bambini. La ragazza si muove in uno scenario post apocalittico, dove la natura si è rimpadronita degli spazi. La vediamo viaggiare tra boschi, città abbandonate, deserti, all’interno di una grande isola, che dovrebbe essere appunto la Sicilia. Per muoversi, Anna si affida alle istruzioni date dalla madre e raccolte in un quadernino, Il Libro delle cose importanti.

Serie tv Anna: il cast e la produzione

Il cast è composto da diverse nuove proposte, giovani attori ricchi di talento. Oltre alla protagonista Giulia Dragotto, di soli 14 anni e scelta tra oltre duemila candidate, conosceremo Alessandro Pecorella (nel ruolo di Astor) che invece ha 9 anni e anche lui è alla sua prima apparizione in TV. La madre invece è interpretata da Elena Lietti, che ha già lavorato all’altro progetto di Ammaniti, Il Miracolo e al film Tre Piani.

Nel cast troviamo anche Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, rispettivamente nel ruolo di Angelica e Pietro, che Anna incontrerà nel suo cammino, e Roberta Mattei (Veloce come il vento, Il Primo Natale).

Serie tv Anna Niccolò Ammaniti: uscita e dove guardarlo

La serie tv verrà trasmessa su Sky e NOW TV. Una novità interessante è che l’emittente per la prima volta renderà disponibili tutti gli episodi in un’unica soluzione. Quindi si potrà guardare la serie completa dal 23 aprile 2021.

La serie è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï. Fremantle è il distributore internazionale.