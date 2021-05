Antivirus: con lo sconto del 73% non avete più scuse

Virus, malware, ransomware, attacchi hacker, aziende intere bloccate per i file criptati da remoto: non passa giorno, ormai, senza che arrivi una (brutta) notizia di (in)sicurezza informatica. E, molto spesso, si tratta di problemi che si potevano facilmente evitare e non di sofisticatissimi attacchi che nessuno avrebbe potuto bloccare.

Nonostante i rischi del Web siano ormai noti a tutti, infatti, c’è ancora una parola che in pochi riescono a digerire: antivirus. Un semplicissimo antivirus, regolarmente aggiornato, tanto basta per proteggere PC, smartphone e tablet dalla stragrande maggioranza degli attacchi informatici che li potrebbero colpire. Eppure ancora pochissimi utenti ne usano uno, credendo che non prenderanno mai un virus. Ma sbagliano, e anche di parecchio, specialmente perché credono che non valga la pena spendere dei soldi per proteggersi dai virus. A tutto questi utenti la nota società di cybersicurezza McAfee risponde “con la forza bruta“: il suo antivirus di punta è al momento in vendita con uno sconto enorme.

McAfee Total Protection 2021, l’antivirus completo

McAfee Total Protection 2021 è una suite completa di sicurezza informatica, perché include ben di più di un semplice antivirus. La licenza comprende anche un Password Manager (e non smetteremo mai di consigliarvene uno), un software per crittografare i dati del dispositivo (così anche se verranno rubati nessuno potrà leggerli), un software di Parental Control per la navigazione sicura dei bambini e l’assistenza tecnica telefonica, via chat o online in caso di problemi.

McAfee è talmente sicura dell’efficacia della sua soluzione di sicurezza da offrire anche la garanzia “virus rimossi o rimborso garantito“. Total Protection 2021 viene venduto in abbonamento annuale e c’è la possibilità di acquistare la licenza per un solo dispositivo o per più dispositivi.

La compatibilità della suite è garantita su Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X (tutti), smartphone e tablet iOS (versione attuale e le due precedenti), smartphone e tablet Android 4.1 e versioni successive.

McAfee Total Protection 2021, quanto costa

La suite di sicurezza informatica McAfee Total Protection 2021 ha un costo annuo pari a 69,95 euro per la versione da 1 dispositivo, o 89,98 euro per la versione da 10 dispositivi (entrambe con consegna del codice d’attivazione via email).

Tuttavia, come già accennato, McAfee ha deciso di praticare uno sconto veramente importante e la versione da 1 dispositivo è oggi in vendita a 18,99 euro, mentre quella da 10 dispositivi a 24,99 euro. Si tratta di uno sconto, rispettivamente, del 73% e del 72%. A questo prezzo, onestamente, non ci sono più scuse per non attivare un antivirus.

McAfee Total Protection 2021 – Antivirus per PC/Mac e smartphone – 1 dispositivo

McAfee Total Protection 2021 – Antivirus per PC/Mac e smartphone – 10 dispositivi