L'antivirus americano a metà prezzo

Da sempre noi di Libero Tecnologia vi ripetiamo che il Web è una grande opportunità ma, se non si sta attenti, anche un grande pericolo. Usare un buon antivirus e tenerlo aggiornato non è un’opzione: è un prerequisito essenziale per navigare sicuri ed evitare rischi come il phishing o le infezioni da malware, in particolare i pericolosissimi ransomware che criptano tutti i nostri dati e poi ci chiedono un riscatto in denaro.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, poi, il pericolo è ancora più alto perché è in corso una vera e propria guerra sotterranea nel mondo degli hacker, con il collettivo Anonymous che si è schierato a favore dell’Ucraina, mentre il collettivo Conti si è schierato in favore di Putin. Da questa guerra sta derivando un pericolosissimo picco di attacchi informatici non solo verso gli Enti Pubblici occidentali, ma anche verso le aziende e persino i privati. Nel frattempo, però, si è diffuso il timore che gli antivirus russi possano essere usati da Mosca come cavallo di Troia per entrare nei computer degli occidentali e, di conseguenza, è partita la corsa alla ricerca di antivirus alternativi. Ecco, dunque, che cade a fagiolo l’offerta sullo storico antivirus americano Norton 360 che, adesso, costa la metà.

Norton 360: caratteristiche e funzioni

Norton 360 è sviluppato dall’americana NortonLifeLock ed è una suite completa per la protezione dei dispositivi PC, Mac, tablet e smartphone (sia Android che iOS).

Non è solo un antivirus, quindi, ma un insieme di programmi che lavorano in sinergia per proteggere il dispositivo: c’è anche la VPN, per navigare in anonimo, e il Password Manager, per proteggere le password dei nostri account ed evitare, ad esempio, il furto del profilo Facebook o della pagina Instagram.

Per proteggerci dai ransomware, invece, Norton 360 include il backup dei dati più importanti del nostro disco sul cloud: in questo modo, anche se gli hacker riescono a criptare i nostri dati, abbiamo già pronta la copia di sicurezza e non siamo costretti a pagare il riscatto.

Norton 360: l’offerta a metà prezzo

Norton 360 non è mai stato l’antivirus più economico del mondo, ma negli anni abbiamo imparato che è meglio evitare gli antivirus economici. Il prezzo dell’abbonamento annuale per un dispositivo, infatti, è di 39,99 euro mentre la versione per 10 dispositivi costa 69,99 euro.

Considerando che quasi nessuno ha un solo dispositivo, e che non ha senso proteggere un dispositivo sì e gli altri no, il nostro consiglio è quello di scegliere l’abbonamento da 10 dispositivi. Anche perché al momento è in forte sconto: Norton 360 Premium 2022 per 10 dispositivi costa 33,99 euro (-36 euro, -51%).

Norton 360 Premium 2022- Abbonamento annuale per 10 dispositivi