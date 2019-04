Apex Legends non funziona oggi, cosa sta succedendo

3 Aprile 2019 - Non è un problema del vostro PC o della vostra console: Apex Legends è down in tutto il mondo da alcune ore e non permette a nessun giocatore di accedere ai server. Le prime segnalazioni sono arrivate verso le 19:00 del 3 aprile 2019 e con il passare del tempo è stato un crescendo, con migliaia di giocatori che si sono riversati sui social network nella speranza di trovare una risposta alle loro domande sul perché Apex Legends non funziona.

Leggendo le segnalazioni che i giocatori stanno scrivendo su downdetector.it, sito web che raccoglie le lamentele degli utenti quando un servizio non funziona, il problema sembra essere nato dopo il rilascio di una patch. L’aggiornamento doveva servire a rilasciare nuove funzionalità e invece ha eliminato tutti i progressi dei giocatori che si sono ritrovati al livello 1. Per risolvere il problema, Electronic Arts (azienda che ha pubblicato il videogame) ha spento l’accesso ai server, rendendo impossibile l’accesso ad Apex Legends. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e nelle prossime ore Apex Legends dovrebbe tornare online.

Perché Apex Legends non funziona

Apex Legends, il videogame sviluppato da EA per contrastare il successo di Fortnite e che fin dai primi giorni ha ottenuto un grande successo di pubblico con più di cento milioni di iscrizioni, non permette ai giocatori di accedere ai server. Se si entra nel proprio profilo personale, non si troverà nessun server su cui giocare: sono tutti spenti. La decisione è stata presa da Electronic Arts per dare la possibilità ai propri tecnici di risolvere un problema nato in queste ore dopo il rilascio di un aggiornamento. La patch, invece di risolvere dei bug, ha eliminato i progressi dei giocatori, portandoli tutti al livello 1. Un vero dramma per chi ha passato ore e ore a giocare ad Apex Legends e si ritrova con tutti i progressi cancellati.

I tecnici sono al lavoro e già nelle prossime ore Apex Legends dovrebbe tornare online. Se avete voglia di giocare e Apex Legends è down esistono delle ottime alternative, come ad esempio Fortnite. Seguiremo gli sviluppi delle prossime ore e vi faremo sapere perché Apex Legends non funziona.