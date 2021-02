Amazon, è corsa allo sconto: codice promozionale per i più veloci

Nuova offerta per chi si iscrive ad Amazon e scarica l’app dedicata. I primi 10mila clienti idonei che hanno effettuato l’accesso all’app dal 25 gennaio 2021 potranno ottenere un codice sconto di 10 euro da utilizzare per il primo acquisto entro il prossimo 7 febbraio 2021.

L’e-commerce di Jeff Bezos ancora una volta offre ai suoi clienti degli sconti speciali e lancia una nuova iniziativa. Se si è tra i primi 10mila clienti idonei, si visualizzerà il codice promozionale PRIMI10 da utilizzare su un ordine minimo di 30 euro per prodotti che riportano la definizione “Venduti e spediti da Amazon”. L’offerta riguarda solo gli utenti che accedono all’app di Amazon per iPhone o smartphone Android in Italia, mentre sono esclusi gli acquisti eseguiti dall’app per tablet Android, iPad e Windows Phone.

Scarica l’app Amazon e scopri se hai ottenuto il codice sconto di 10 euro

Codice sconto Amazon: come ottenerlo e utilizzarlo

Per i primi 10000 utenti che accedono all’app di Amazon dal 25 gennaio 2021 c’è un codice sconto PRIMI10 che consente di ottenere 10 euro da spendere per i propri acquisti. Il codice deve essere utilizzato entro il 7 febbraio per una spesa dal valore minimo di 30 euro effettuato tramite l’app per iPhone o Android, e solo in Italia. Il codice è valido per un solo acquisto e non può essere trasferito.

I clienti idonei sono coloro che non hanno mai effettuato acquisti nell’app Amazon Shopping, e accedendo all’app visualizzeranno la conferma dell’emissione del codice sconto da 10 euro nella pagina principale. Dopo aver trovato il prodotto da acquistare e averlo inserito nel carrello, il codice andrà inserito manualmente al momento della conferma dell’ordine, per questo motivo non sarà applicato nel caso di acquisti in modalità con 1-click. Cancellando o restituendo l’ordine, il codice sconto non sarà rimborsato e non potrà essere riutilizzato.

Codice sconto Amazon: quali prodotti acquistare

Il codice sconto è valido solo per l’acquisto di prodotti dalla dicitura “Venduti e spediti da Amazon” e non è cumulabile con altre offerte e promozioni. Dagli acquisti che danno diritto all’utilizzo del codice sono esclusi libri, prodotti digitali tra cui ebook, Alexa, dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV, alcolici, sigarette elettroniche, e-reader Kindle e tablet Fire, Buoni regalo e prodotti venduti da terzi su Marketplace Amazon e Warehouse Deals Amazon.

Per usufruire del buono e trovare la migliore offerta su Amazon, si potrà navigare nell’app e cercare idee e ispirazioni tra i Bestseller, le categorie di Elettronica, Informatica e Telefonia a caccia di smartphone, smartwatch e tanti altri prodotti tra cui:

