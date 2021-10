App e utenze domestiche: come tenere monitorati i consumi di luce e gas

Nel corso degli ultimi anni la tecnologia non ha fatto altro che migliorare sempre di più le nostre vite, semplificando tante operazioni e permettendoci anche di risparmiare parecchio tempo nel portarle a termine.

I fornitori di luce e gas si sono evoluti in tal senso, orientandosi principalmente su un filone green che ha avuto ripercussioni notevoli per molti di noi.

Da un lato, c’è stata una forte spinta in direzione della bolletta digitale (chiamata da alcuni fornitori bolletta smart), la quale garantisce risparmi pratici ed economici (sono infatti spesso previsti degli sconti in più).

Dall’altro ci si è mossi verso un utilizzo sempre più massimo dei siti web, dove si possono effettuare una serie di operazioni tramite l’area clienti, e una sempre maggiore diffusione delle applicazioni dedicate, con le quali si possono tenere sotto controllo, in qualsiasi momento, i propri consumi di luce e gas.

Come funzionano di preciso queste app? Quali sono i vantaggi che ne derivano? Prevedono dei costi aggiuntivi? Vediamo di seguito cosa si può fare in relazione alle proprie utenze domestiche e quali sono alcuni dei fornitori che le prevedono.

App per gestire le utenze domestiche: come funzionano

Le applicazioni che permettono di gestire direttamente da mobile le proprie utenze domestiche si sono diffuse a macchia d’olio nel corso degli ultimi anni tra gli operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Ci sono una serie di informazioni che è bene sapere su questo genere di app:

non prevedono costi, quindi possono essere scaricate in modo completamente gratuito sul proprio smartphone;

vi si può accedere con le stesse credenziali che si utilizzano per effettuare il login all’area clienti del proprio fornitore;

sono facili da usare, grazie a un’interfaccia davvero molto semplificata, e includono servizi di diverso tipo.

Le app legate alle proprie utenze di luce e gas danno la possibilità di gestire in modo rapido le forniture attive, verificando la regolarità (e lo stato) dei propri pagamenti, inviando l’autolettura, modificando il metodo di pagamento (oggi è quasi sempre possibile attivare la domiciliazione bancaria delle bollette o su carta di credito).

Saranno inoltre disponibili informazioni sempre aggiornate su eventuali premi disponibili o su promozioni che si potrebbero prendere in considerazione.

Esempi di fornitori che prevedono la gestione da app

Nel momento in cui si valuta una nuova offerta, in particolare in vista del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, non sempre è facile riuscire a orientarsi e attivare la fornitura che si adatta meglio alle proprie necessità.

In questi casi, si consiglia di prendere in considerazione un comparatore di offerte luce e gas, strumento gratuito e facile da utilizzare, attraverso il quale si potranno confrontare le migliori promozioni disponibili sulla piazza.

In questi casi, si consiglia di prendere in considerazione un comparatore di offerte luce e gas, strumento gratuito e facile da utilizzare, attraverso il quale si potranno confrontare le migliori promozioni disponibili sulla piazza.

Tra le più interessanti e con le quali si potrà avere accesso a un risparmio assicurato sulla propria fornitura di energia elettrica e gas, ci sono le promozioni proposte da:

il fornitore ACEA;

il fornitore Sorgenia;

il fornitore Tate.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle migliori offerte luce proposte dai tre operatori, attraverso una simulazione effettuata con il comparatore di SOStariffe.it su una famiglia di 3 persone.

Acea Fastclick Luce Bioraria

La promozione proposta dall’operatore Acea prevede l’attivazione e la gestione della fornitura 100% green, quindi completamente online, tramite sito o app.

Viene proposta una tariffa di tipo monorario, il prezzo bloccato per 12 mesi e il programma fedeltà Acea con Te, grazie al quale si potranno ricevere diversi premi. La bolletta web e la domiciliazione bancaria sono incluse nell’offerta.

Sorgenia Next Energy Luce Dual

La promozione di Sorgenia potrà essere attivata soltanto in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo sia una fornitura di luce, sia una di gas.

Si tratta di una promozione che prevede una tariffa monoraria e l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Tra i suoi punti di forza ci sono:

la gestione delle bollette 100% digitale , tramite app o area clienti online;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta, grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Tate Luce

Si tratta di una promozione con tariffa trioraria (sono quindi previste 3 diverse fasce in relazione ai giorni della settimana e all’ora del giorno), sulla quale non sono previsti depositi cauzionali e che permetterà di ricevere fino a 84 euro sulla prima fornitura di luce,

Potrà essere gestita interamente dall’app Tate e permetterà:

di risparmiare fino a 320 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

di accedere al servizio di assistenza clienti via chat o telefono;

di partecipare al programma Porta gli amici in Tate, con il quale si potranno ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

