Apple AirPods in offerta per il Black Friday a un prezzo mai visto

Più di qualcuno, quando le ha viste per la prima volta, ha storto il naso per il loro design decisamente anomalo. Venivano addirittura paragonate a dei cotton fioc. Invece, hanno dato un forte impulso innovativo a tutto il settore degli auricolari “true wireless" per smartphone e smartwatch. Le Apple Airpods hanno rappresentato una pietra miliare nel processo di svilippo delle cuffiette senza fili, elevando notevolmente il livello di qualità audio e di performance generali.

Per questo, l'offerta top disponibile oggi su Amazon è una di quelle da non lasciarsi sfuggire. Sulla piattaforma e-commerce per eccellenza la Airpods di seconda generazione sono disponibili con uno sconto mai visto prima e con un prezzo che scende al di sotto dei 100 euro.

Apple Airpods seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Prime cuffie wireless della casa della Mela a utilizzare il chip audio H1, le Airpods di seconda generazione assicurano una qualità audio molto elevata, per la loro dimensione. Il nuovo componente, progettato appositamente per gli auricolari senza fili da abbinare all’iPhone, garantisce una connessione più stabile e una minor latenza (30% in meno, secondo quanto dichiarato dal colosso di Cupertino), consente di interagire con Siri senza dover toccare alcun pulsante (sarà sufficiente dire “Hey Siri" e poi dialogare con l’assistente vocale di Apple) ed estende l’autonomia del 50%.

Le Apple Airpods di seconda generazione, inoltre, sono in grado di riconsocere quando stai ascoltando musica e quando, invece, inizi a parlare. Sfruttando un accelerometro per il rilevamento vocale, gli auricolari senza fili della casa di Cupertino attivano i microfoni beamforming, così da escludere il rumore di fondo e rendere più chiaro il segnale audio generato dalla propria voce.

Il modello in offerta su Amazon include anche il case di ricarica, che assicura 24 ore di autonomia aggiuntiva. Ossia, permette di ricaricare completamente gli auricolari wireless di Apple per altre 5 volte. Vale la pena sottolineare, però, che non si tratta della custodia di ricarica wireless: per ricaricarla sarà necessario utilizzare un cavo con connettore Lightning, meglio se certificato Apple.

Apple Airpods seconda generazione al minimo storico: sconto e prezzo

In queste ultime ore della settimana del Black Friday di Amazon (da domani, infatti, partiranno le offerte per il Cyber Monday), le Apple Aipods toccano il loro minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Lo sconto del 34% consente di risparmiare ben 50 euro sul prezzo di listino e sono ora acquistabili a meno di 100 euro (il prezzo dell’offerta top è di 99 euro, a voler essere precisi).

Apple Airpods seconda generazione con custodia di ricarica