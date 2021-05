Apple AirPods 2, se non ora quando: 31% di sconto

Le Apple AirPods hanno bisogno di ben poche presentazioni: sono le cuffiette wireless con cui Apple ha praticamente inventato il mercato di questi dispositivi. Sono anche tra i device migliori, sia per qualità audio che per comodità. Hanno un solo difetto: costano care, come tutti i prodotti Apple.

Tuttavia, viste le loro caratteristiche tecniche, già decine di milioni di persone nel mondo hanno scelto di acquistarle. In gran parte si tratta di possessori di Apple iPhone, telefono con cui le AirPods funzionano lisce come l’olio, ma non mancano gli utenti Android: anche con i telefoni dotati del sistema operativo di Google, infatti, è possibile usare le AirPods di Apple, ma l’esperienza complessiva è meno immediata e la comodità un po’ minore. La qualità di riproduzione, invece, non cambia: è ottima, qualunque sia il telefono collegato alle cuffiette di Cupertino.

Apple AirPods 2: perché comprarle

Le Apple AirPods sono cuffiette wireless molto particolari e destinate a un utente che sa ciò che vuole. A differenza di molte altre cuffiette senza fili, infatti, non sono di tipo “in ear" ma hanno un design classico.

Ciò vuol dire che non entrano fino a dentro il canale auricolare e, di conseguenza, non isolano l’utente dai rumori esterni. Ad alcuni le cuffiette in ear piacciono molto, altri invece le detestano. Basta conoscere la differenza per scegliere.

Possono essere usate anche in due tramite la funzione Condivisione Audio di iOS: in pratica due persone, con due paia di AirPods, possono ascoltare la stessa fonte sonora e ognuno può scegliere il volume che preferisce.

Le AirPods offrono fino a 5 ore di ascolto con una sola ricarica e con un quarto d’ora di ricarica si ottengono altre 3 ore di ascolto. Se usate per le telefonate, invece, le cuffiette di Apple offrono un paio d’ore di autonomia. Se usate con iPhone, poi, basta chiedere a Siri per conoscere lo stato della carica delle AirPods e basta aprire la custodia per accoppiarle automaticamente al telefono (dopo la prima configurazione).

A proposito di ricarica: le AirPods 2 esistono in due versioni. La prima ha la custodia con ricarica wireless, mentre la seconda ha la custodia che va connessa al cavetto per la ricarica.

Apple AirPods 2: quanto costano

Sullo store ufficiale di Apple le AirPods 2 con custodia di ricarica wireless costano 229 euro, mentre quelle con custodia di ricarica normale costano 179 euro.

Chi sceglie le AirPods con ricarica cablata, però, farebbe bene a non comprarle sul sito di Apple e, invece, ad approfittare di questa offerta Amazon: solo 123,98 euro, con uno sconto di ben 55 euro sul prezzo di listino, cioè il 31% in meno.

Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo